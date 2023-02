Buchautor

Georgij Efron

Georgij Efron, 1925 als Sohn der russischen Dichterin Marina Zwetajewa in Všenory bei Prag geboren, wuchs in Paris. 1939 zog er mit seiner Mutter zurück nach Moskau in die Sowjetunion. Sein Vater und seine ältere Schwester wurden verhaftet, er selbst mit seiner Mutter 1941 nach dem deutschen Überfall auf die Sowjetunion nach Elabuga in Tatarstan evakuiert. Dort nahm sich Marina Zwetajewa 1941 das Leben. Von 1943 an lebte er wieder in Moskau und studierte am Institut für Literatur, Philosophie und Geschichte (IFLI). Nach seiner Einberufung als Soldat wurde er am 7. Juli 1944 verwundet und ist seither vermisst.