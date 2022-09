Gayl Jones wurde 1949 in Kentucky geboren, veröffentlichte ihren ersten Roman "Corregidora" 1975, der bald zu einem Klassiker der afroamerikanischen Literatur wurde. Sie schrieb weitere Romane und lehrte am Wellesley College und der University of Michigan. Nachdem ihr Mann zu vier Jahren Haft verurteilt worden war (weil er mit einer Schusswaffe in der Hand gegen eine Anti-Aids-Demonstration gewütet hatte, er hielt die Krankheit für eine Strafe Gottes), flüchtete Jones 1983 mit ihm nach Paris. Fünf Jahre später kehrte das Paar unerkannt in die USA zurück. Bei einer Konfrontation mit der Polizei nahm sich Higgings 1998 das Leben, seitdem lebt Gayl Jones zurückgezogen in Kentucky.