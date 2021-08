Buchautor

Fedor Ruhose

Fedor Ruhose, geboren 1982, ist hauptberuflich Staatssekretär im Ministerium für Arbeit, Soziales, Transformation und Digitalisierung Rheinland-Pfalz. Darüber hinaus ist er Policy Fellow am Berliner Think Tank "Das Progressive Zentrum". Zwischen 2014 und 2021 arbeitete er als Geschäftsführer der SPD-Fraktion im Landtag Rheinland-Pfalz und wirkte dabei sowohl in einer rot-grünen als auch in einer Ampel-Koalition.