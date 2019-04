Buchautor

Elisa Shua Dusapin

Elisa Shua Dusapin, geboren 1992 im Departement Corrèze, ist eine in der Romandie lebende Schweizer Schriftstellerin mit franko-koreanischen Wurzeln. Sie studierte sie bis zu ihrem Abschluss 2014 am Schweizerischen Literaturinstitut in Biel.