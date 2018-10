Buchautor

Christian Metz

Christian Metz, geboren 1975, nach seiner Rückkehr von der Cornell University Stipendiat der Alexander von Humboldt-Stiftung an der LMU in München. Jahrelang wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für deutsche Literatur und ihre Didaktik an der Goethe-Universität Frankfurt und Literaturkritiker für die Frankfurter Allgemeine Zeitung. Promotion mit einer Arbeit zur "Narratologie der Liebe". Habilitation zum Thema: "Kitzel. Studien zur Kultur einer menschlichen Empfindung", deren Monographie bei S. Fischer Wissenschaft im Herbst 2019 erscheint. Lehraufträge an der Humboldt-Universität zu Berlin und der Universität Tromsø (Norwegen). Schwerpunkte in Forschung und Lehre: Literatur vom 17. Jahrhundert bis zur Gegenwart, Literaturtheorie, Anthropologie und Literatur. Gemeinsam mit Ina Hartwig und Oliver Vogel Herausgeber der "Neuen Rundschau. Gegenwartsliteratur!" (Heft 2015/1).