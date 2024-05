Buchautor

Caroline Wahl

Caroline Wahl wurde 1995 in Mainz geboren und wuchs in der Nähe von Heidelberg auf. Sie hat Germanistik in Tübingen und Deutsche Literatur in Berlin studiert. Danach arbeitete sie in mehreren Verlagen. 2023 erschien ihr Debütroman "22 Bahnen" bei DuMont, für den sie mit mehreren Preisen ausgezeichnet wurde. Außerdem wurde "22 Bahnen" Lieblingsbuch der Unabhängigen 2023. Caroline Wahl lebt in Rostock.