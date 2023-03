Buchautor

Annika Büsing

Annika Büsing, geboren 1981, lebt in Bochum, wo sie an einem Gymnasium unterrichtet. Sie hat evangelische Theologie und Germanistik in Dortmund studiert und einige Zeit auf Island und in Hamburg verbracht. Für ihren ersten Roman "Nordstadt" (2022) wurde sie mit unter anderem mit dem Mara-Cassens-Preis sowie dem Literaturpreis Ruhr ausgezeichnet.