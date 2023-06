Buchautor

Andra Schwarz

Andra Schwarz, geboren 1982, lebt in der Oberlausitz. Nach einer Instrumentalausbildung in klassischer Gitarre am Musikgymnasium Schloss Belvedere in Weimar und einem längeren Aufenthalt in Südafrika studierte sie Kunstgeschichte und Germanistische Literaturwissenschaft an der Martin-Luther-Universität Halle. Später folgte ein Studium am Deutschen Literaturinstitut Leipzig.

2017 gewann sie den Leonce-und-Lena Preis beim 20. Literarischen März in Darmstadt. Ihr Debüt "Am morgen sind wir aus glas" erschien 2021 in englischsprachiger Übersetzung von Caroline Wilcox Reul bei Zephyr Press (USA).