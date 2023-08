Buchautor

Alexandra Holmes

Alexandra Holmes wurde 1972 in Wien geboren. Sie studierte Theaterwissenschaft und eine Fächerkombination aus Germanistik, Philosophie und Vergleichender Literaturwissenschaft an der Universität Wien. Neben dem Studium lektorierte sie Drehbücher für den ORF und hospitierte am Burgtheater bei Claus Peymann und George Tabori. Seit 2013 legt sie den Fokus ihrer Arbeit auf Literatur und Theater für Kinder und Jugendliche, absolvierte den Fernkurs der Studien- und Beratungsstelle für Kinder- und Jugendliteratur (STUBE), deren freie Mitarbeiterin sie seither ist, und nahm am AutorInnen-Förderprogramm "Schreibzeit" des Instituts für Jugendliteratur teil.