Buchautor

Alex Feuerherdt

Alex Feuerherdt, geboren 1969, ist freier Publizist und lebt in Köln. Er veröffentlicht regelmäßig Texte zu den Schwerpunktthemen Israel/Nahost, Antisemitismus und Fußball, u.a. in der Jüdischen Allgemeinen, bei n-tv.de, in der Jungle World und in Konkret. Zudem ist er Betreiber des Blogs Lizas Welt.