Freiheit

Kindheit

Vergänglichkeit

Die Liebe

Vergänglichkeit

Der Titel des jüngsten Gedichtbands von"kö novény kökény" klingt fremd; fast möchte man meinen: ein Vogellaut. Schließlich gibt es viele Vögel in diesem Band.Können wir mit der Sprache den Pirol dingfest machen? Dessen gelb-bunten grazilen Körper? Dessen "düdelüüe-lio"? Wie hartnäckig verteidigen wir die Illusion, es ließe sich mit Wörtern etwas kommunizieren? Und übersehen dabei, dass alles in der Lyrik Eigenleben lebt, auch die Buchstaben: "weh", "wipfel", "weit", "wehruf", "werweissswoher"., wie der Franzose sagt, ein Wechsellied.Bei Kinsky darf Natur ganz für sich stehen, muss keinen Seelenzustand spiegeln und keinen Erlösungsgedanken transportieren. So entsteht eine Freiheit der besonderen Art - wie hier bei den Schlehen:Wie das dornige Gestrüpp die Früchte, so schützen die Konsonanten hier die Vokale. Die Natur schreibt mit.stammt aus Großbritannien. Ein Vertreter des Nature Writing. Zuletzt, 2016, hatte er mit seinem Buch "Landmarks" eine Art Wörterbuch der Natur verfasst. 2017 dann erschien das großformatige und mit mehreren Preisen ausgezeichnete Bildband "Lost Words" (dt. Verlorene Wörter). Ein Buch der Beschwörungen. Durchgehend vierfarbigen illustriert von Jackie Morris.Dass Wörter und Gegenstände verschwinden, ist eigentlich eine Normalität: Kokolores, Fidibus, Sättigungsbeilage, Bandsalat. Schmerzlicher ist es, und darum geht es Robert Macfarlane, wenn Naturerscheinungen verschwinden. Eben weil die Natur uns trägt - wie wir dachten. Weil alle Menschen gleich vor ihr sind. Und weil wir davon überzeugt waren, dass wir in der Natur jeden Tag erfahren, dass es im Leben unumstößliches gibt - einen Fels, einen Wald und den Wind auf den Wangen.Diese Anschauung schmilzt derzeit dahin, doch Macfarlane und Jackie Morris halten dagegen: Aus den Anfangsbuchstaben von Eisvogel und Brombeere, Blauglöckchen und Otter, Kastanie, Reiher, Weide oder Wiesel sind zauberformelartige Gedichte entstanden: eingebettet in zauberhafte Bilder, die den verführerischen Glanz einer frisch aus der Hülle gebrochenen Kastanie ebenso wie die majestätische Ruhe des Reihers vor Augen führen. Diese Poesie ist aus Konzept und Absicht gemacht. Beides ist ein Spiel. Entstanden ist eine Augenweide für Kinder und Erwachsene. ( Leseprobe , ( bestellen ).Der Dichterhat - bis kurze Zeit vor seinem Tod - die Sibyllen der beiden westfälischen Renaissance-Maler Ludger tom Ring d. Ä. und Hermann tom Ring bedichtet. Titel: "Vergil. Aeneis-Triggerpunkte". Statt den christlichen Aufladungen der Gemälde zu folgen, hatte er in diesem Zyklus Spielarten des Sagens im Heute erkundet. "Stimulus", "stimmband", "stimmverzerrer", "magnetband", "röhrengerät", "durch tüllschleier sprache"; und am Ende hieß es, wie ein Echo auf diese entrückten Frauen-Porträts "tonschnitt in ordnung, etwas übersteuert/ kampfgeschehen".Im Jahr 2017 nun hat Susanne Schulte im Auftrag der Stadt Münster gemeinsam mit der Kookbooks-Verlegerin Daniela Seel sechs Autoren und Autorinnen eingeladen, ihrerseits die Sibyllen der Gemälde zu besingen - die Kimärische oder Kumäische Sibylle ebenso wie die Sibylle Persica Erythraea oder auch die Sibylle Hellespontica . Als Zugabe zu den Texten (teils Lyrik, teils Prosa) enthält der Band 21 hochwertige Vierfarb-Drucke der Münsteraner Sibyllen-Tafeln. Die meisten der Beitragenden haben - wie die Schriftstellerin- Thomas Klings Bilder mit eigenen Betrachtungen verwoben:Das Wissen darüber, dass Kunst sich nicht nur aus der Wirklichkeit, sondern immer auch aus dem Dialog mit anderen Künsten, den Rhythmen, Klängen und Bildern anderer Werke und anderer Zeiten speist, hat dieses Projekt auf den Weg gebracht. Entstanden ist wundersame Auftragskunst, die sich alle Freiheit nimmt., ( bestellen ).Vor einigen Jahren hatte ich in der Tagtigall eine "Fehlanzeige" gemeldet und nach Dichtermut und Verleger-Chuzpe gerufen, um den neuen Gedichtband der englischen Lyrikerinendlich auf Deutsch lesen zu können. Nun ist das jüngste Werk der Dichterin im Münchner Lyrikkabinett erschienen. Unendliche Nähe. Ein Schweben durchzieht den Band. Nicht das Thema interessiere, sagt die Dichterin einmal, sondern die Variation. Auch im "Englischen Wiegenlied".Am Schönsten ist es, wenn es schön ist, hat Sarah Kirsch einmal gesagt. Ein solcher Faden von Schönheit durchwebt alle Verse von Lavinia Greenlaw. Nicht nur die Wiegenlieder und Liebesgedichte., ( bestellen ).Vor 15 Jahre erschien die längst legendäre Anthologie "Lyrik von jetzt" - eine erste Bilanz des Aufbruchs in der jüngeren deutschen Poesie. In diesem Herbst nun hat der Lyrikerseine eigene, ganz private Anthologie der Gegenwartslyrik zusammengestellt. Seine "hall of fame", wie er das nennt. Und tatsächlich: frau mag ihr Lieblingsgedicht vermissen, doch hat man die private Selektion erst einmal angenommen, ist der Band eine kleine Fundgrube, nicht zuletzt für Spracharchäologisches. Und ganz nebenbei ist das Schmökern darin ein großer Spaß. So muss es sein. Es erscheinen Engel, "die man sich abgewöhnt" hatte (Th. Rosenlöcher), man liest von Orangen, die zu Organen mutieren (U. Wolf), von Laternen die untergehen wie Gräber (L. Seiler). Bundesdeutsche Oldies wie "ehre sei der sellerie" (H. M. Enzensberger) kann jeder sich hinzudenken. Außerdem gibt es kleine Einfachheiten, etwa diese von Kerstin Preiwuß:oder lose Enden, wie die von Friederike Mayröcker:Gedichte sind immer auch Gesichte. "Es tobte 1 Schatten am Fenster vorüber" hat eine Fernverwandtschaft mit "Wer reitet so spät durch Nacht und Wind" und erinnert daran, dass die Klänge vergangener Zeiten das Heute noch immer aufmischen. Nicht nur im Gedicht, möchte man hinzufügen., ( bestellen ).