"Stirb, Patriarchat, stirb!" intoniert die österreichische Band ZINN auf ihrer neuen Platte "Chtuluzän". Benannt ist sie nach einem Buch der feministischen Autorin Donna Hathaway, die fragt: Was kommt nach dem Menschen? Cyborgs? Das Paradies? Diviam Hoffmann sucht in Ein Topf aus Gold die Musik dazu und findet neben ZINN auch Sinn. Und unter anderem Neues von Little Simz und Kim Gordon.