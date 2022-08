Lesart

In den Medien bm ) "Bühnenreifer Witz, peinliche Klischees und übersetzerische Überraschungen" bm ) - Rückstand auch im Juli bb ) - Der 13. Fall für Rizzoli & Isles, "Mutterherz" von Tess Gerritsen, rückt in seiner zweiten Bestseller-Woche auf Platz 2, doch die Entdeckung des Jahres kann der Krimi nicht schlagen. Alex Capus entführt seine Leser:innen mit "Susanna" in die USA der 1880er Jahre. Neu im Sachbuch ist der Afghanistan-Bericht der Fernsehreporterin Antonia Rados. Außerdem haben wir alle Neu- und Wiedereinsteiger im Überblick ... dlfk ) - Um die Neubesetzung der Professur für Buchwissenschaften an der Universität Leipzig ist ein bundesweit beachteter Streit entbrannt. Nach Recherchen des Börsenblatts des Deutschen Buchhandels droht dem seltenen Studiengang in der traditionsreichen Bücherstadt Leipzig das Aus. Hintergrund ist laut Börsenblatt die geplante Neubesetzung der Stelle mit einem Forscher, der kein ausgewiesener Buchwissenschaftler ist, sondern dessen Schwerpunkte auf Fernsehen und digitalen Medien liegen. Es drohe damit eine inhaltliche Umdefinierung des Studiengangs, der sich originär mit Geschichte, Ökonomie und Theorie des Buches sowie Buchhandels- und Verlagsforschung befasst. dlfk ) - Charly Delwart setzt mittels Zahlen sein Leben ins Verhältnis zum großen Ganzen. Das ist verblüffend oft überraschend, witzig, seltsam oder intim. Und regt die Lesenden dazu an, auch selbst Bilanz zu ziehen.<--- bestellen dlfk ) - Isabel Allendes Bücher haben eine Gesamtauflage von rund 73 Millionen. Damit ist sie die erfolgreichste lebende Schriftstellerin in Lateinamerika. Auf ihre Karriere wies anfangs wenig hin. Nun wird die Autorin 80 und blickt zurück.<--- bestellen bb ) - Ricarda Saul, 35, zuletzt Programmleiterin Polaris/rororo bei Rowohlt, wechselt zu den Ullstein Buchverlagen, wo sie in den kommenden Monaten einen neuen Programmbereich aufbauen soll. dlfk-audio ) - Der deutsche Autor Christoph Brumme lebt seit vielen Jahren in der Ukraine. Auch nach Beginn des russischen Angriffskrieges hat er die Stadt Poltawa<--- bestellen dlfk ) - Flapper wurden die Frauen genannt, die nach dem Ersten Weltkrieg ihre Korsettagen ablegten und Boulevards und Nachtclubs eroberten. Die Theaterkritikerin Judith Mackrell hat ein Buch über sie geschrieben - süffig im Ton, doch auch mit Leerstellen. Von Thomas GrossEinzelhandel dlfk ) - Unruhen, Hetze im Netz und Kontrollverlust der staatlichen Institutionen: Die iranisch-dlfk) französische Autorin Négar Djavadi zeichnet ein düsteres Bild Frankreichs. Ihr Roman beruht auf den tatsächlichen Ungleichheiten, die unser Nachbarland prägen.<--- bestellen dlfk-audio ) - Moderation: Joachim Scholl<--- bestellen dlfk-audio ) -<--- bestellen dlfk-audio ) - erinnert von Frank Meyer<--- bestellen (dlfk-audio ) - Thomas Gross im Gespräch<--- bestellen dlfk-audio ) - von Miriam Zeh & Stephanie von Oppen<--- bestellen dlfk-audio ) - von Regina Voss<--- bestellen