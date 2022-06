+

TV-Tipp

Musiktipp IIIFunkhauskonzert Live aus Raum Dresden von Deutschlandfunk Kultur "Trio Scho">Musiktipp IVDer Komponist Jens Joneleit. Er ist Komponist, aber auch Schlagzeuger und Maler. Jens Joneleit ist ein bemerkenswerter Allround-Künstler. Auch in seinen Werken beschreitet Jens Joneleit eigenwillige Wege, abseits von Trends, Schulen ."Das neue Vertrauen" von Aline Bender/Alex SchaadKomposition:Richard Ruzicka Regie: Alex Schaad BR 2021Die Seele von Brian Wilson…… ist der Titel eines Songs von Mouse On Mars. "Wilson" ist der Titel eines Songs von Curd Duca. "Blues For Brian Wilson" ist der Titel eines Songs von Edward Ball. "Song for Brian" ist der Titel eines Songs von Cindy Lee Berryhill. "Mr.Wilson" ist der Titel eines Songs von John Cale. "Brian Wilson" ist der Titel eines Songs der Barenaked Ladies, der Brian Wilson so gut gefiel, dass Brian Wilson "Brian Wilson" selbst aufnahm. Heute, am 20. Juni, wird Brian Wilson 80 Jahre alt, zwei Tage nach Paul McCartney. Daher heute: more Songs about Brian Wilson.Der Geheime Garten des Jazz Extended Version: Irving Fields Trio - Bikinis And Bongos Mit Götz AlsmannNaima Bock: Von São Paulo nach London Sie war Bassistin bei der Londoner Indie-Rock-Band Goat Girl, jetzt veröffentlicht Naima Bock mit "Giant Palm" ihr Solo-Debüt. Auf dem Album verbindet sie psychedelischen Folk mit Bossa Nova. Das kommt nicht von ungefähr: Naima Bock wuchs bis zu ihrem siebten Lebensjahr in São Paulo auf, danach zog sie mit ihrer Familie nach London. Dort hat sie sich ein dichtes musikalisches Netzwerk aufgebaut.E.T.A. Hoffmann - Unheimlich Fantastisch! (1/5)Mit Wolfgang Sandberger