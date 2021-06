Moin-Moin!



Henrys Hör-TiPPS von radiohoerer

TV-Tipps

Der Blog für Radiotipps, Musik - und JazzfanMusiktipp I Deutschlandfunk Kultur - In ConcertMusiktipp II SWR2 - AbendkonzertMusiktipp III kulturradio - Musik der GegenwartMusiktipp IV NDR Kultur Jazz - Round MidnightHörtipp I ByteFM - Forward The Bass mit Gardy SteinHörtipp II ByteFM - Was ist Musik mit Klaus Walter"Von den Schwierigkeiten, David Bowie zu covern" Mit dabei sind Jeff Parker And The New Breed, We Are King, Meshell Ndegeocello, Helado Negro, Khruangbin, Matthew Tavares und viele andere.Hörtipp III Bayern2 - HörspielHörtipp IV SWR2 - EssayHörtipp V SWR2 - JetztMusik- Die Ernährungsfalle Wie die Zukunft des Essens gelingen kann | ARD-alpha - Die Verschwiegene Spielfilm Frankreich 1990 (La discrète) | arte - Coming out Frankreich 2019 | arte - Der Trafikant Spielfilm Deutschland/Österreich 2018 | BR Fernsehen