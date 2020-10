Luft - Langeweile - Literaturfeindlichkeit

Freitag, 16. Oktober 2020290. Tag des Jahres. 737.716 der Zeitrechnung------------------------------." ( Franca Magnani PROGRAMM - PERSONEN - LITERATUR IM RÖMER -OPEN BOOKS KIDS - LIVESTREAMS/MEDIATHEK -AKTUELL bb ) - Zusätzlich zum Präsenzprogramm haben wir das digitale Angebot stark ausgebaut. So können Sie ausgewählte Veranstaltungen auch von zu Hause aus live mitverfolgen oder später auf Abruf anschauen - natürlich kostenfrei! - Zum Abspielen klicken Sie auf das Start-Symbol in der Mitte. Bei Videos ohne Start-Symbol werden Sie durch Klick auf das Bild zu YouTube weitergeleitet.-Bitte beachten Sie, dass die meisten Angebote nicht unbegrenzt zur Verfügung stehen. Einige Videos können Sie aus lizenzrechtlichen Gründen oder auf Wunsch der Mitwirkenden ausschließlich live anschauen.<--- dlfk- Gespräch mit der Verlegerin Antje KunstmannDaniel Kehlmann erinnert sich an seine Auftritte auf der Buchmesse.---> heutige Messe-T ageshighlights Wie ist wer im Buchhandel durch die Corona-Krise gekommen?Der Buchhandel ist glimpflich aus dem Lockdown hervorgegangen. Rück- und Ausblick auf neue Tendenzen und spannende Projekte rund ums Lesen.Ende 2019 gab es in Hessen 68 Azubis im Buchhandel, wie das Statistische Landesamt zur Buchmesse mitteilte.Indie booksellers are urging their customers to return to them - because online purchases aren't helping them all that much.Reading is essential for humans - so we must raise a generation of readers. dlfk-Gespräch mit dem Autor dlfk- Gespräch mit dem Autor dlfk-Gespräch mit der Autorin dlfk-audiio - 5:07 min ) mit Kast, Bas;Ohde, Deniz;Spannagel, Mercedes<---