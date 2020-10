Aus Worten entsteht Macht

Mittwoch, 14. Oktober 2020288. Tag des Jahres. 737.714 der Zeitrechnung------------------------------" ( Rosa Luxemburg von l yrikzeitung Die Behörde PROGRAMM - PERSONEN - LITERATUR IM RÖMER -OPEN BOOKS KIDS - LIVESTREAMS/MEDIATHEK -AKTUELL bb ) - Zusätzlich zum Präsenzprogramm haben wir das digitale Angebot stark ausgebaut. So können Sie ausgewählte Veranstaltungen auch von zu Hause aus live mitverfolgen oder später auf Abruf anschauen - natürlich kostenfrei! - Zum Abspielen klicken Sie auf das Start-Symbol in der Mitte. Bei Videos ohne Start-Symbol werden Sie durch Klick auf das Bild zu YouTube weitergeleitet.-Bitte beachten Sie, dass die meisten Angebote nicht unbegrenzt zur Verfügung stehen. Einige Videos können Sie aus lizenzrechtlichen Gründen oder auf Wunsch der Mitwirkenden ausschließlich live anschauen.<---Der Bericht von der gestrigen Eröffnungs-Pressekonferenz im Livestream. buchmarkt:de : Monika Grütters ist "Förderin des Buches"Für ihr Engagement für die Branche wurde die Kulturstaatsministerin Monika Grütters vom Börsenverein des Deutschen Buchhandels als "Förderin des Buches" ausgezeichnet. deutschlandfunkkultur.de : Neue Möglichkeiten und mehr PolitikDie Messe soll politischer Werden - und hat nun durch die digitale Vernetzung die Möglichkeit mit Menschen aus aller Welt ins Gespräch zu kommen.Schon die Eröffnungsfeier zeigt wie wichtig die digitalen Inhalte werden. Monika Grütters appelliert zugleich an eine "offene Debattenkultur", besonders in den nächsten Tagen.Bei der Eröffnungsfeier der Buchmesse waren die Hoffnung auf bessere Zeiten und die Widerstandskraft der Branche zentrale Themen.Unter erschwerten Bedingungen 3sat-video ) - Die Frankfurter Buchmesse eröffnet ihre "Sonderedition" im Corona-Jahr. Vom 14. bis zum 18. Oktober 2020 finden die Veranstaltungen vorwiegend digital statt. 3sat-video ) - 3sat-video ) - Kulturzeit-Gespräch mit dem Journalisten und Literaturkritiker Hubert Winkels über den Deutschen Buchpreis 2020 für Anne Webers Roman "Annette, ein Heldinnenepos". 3sat-video ) - Anne Weber hat den Deutschen Buchpreis 2020 für ihren Roman "Annette, ein Heldinnenepos" erhalten. Sie habe über eine "Heldin im Schatten" geschrieben und freue sich, dass die ehemalige Widerstandskämpferin und heute 97-jährige Französin Anne Beaumanoir spät ins Licht gerückt werde, sagte Weber bei der Buchpreisverleihung.Penguin Random House and PEN America have launched a website to raise awareness of political issues in the US, such as the election.Die eigentlich positiven Umsatzentwicklungen werden letztlich durch die gesteigerten Ausgaben für den Online-Handel zunichte gemacht. spiegel.de : Buchpreisgewinnerin im InterviewAnne Weber spricht mit Volker Weidermann über ihren Roman und das Schreiben. faz.net : Neuer Gesetzesentwurf zur UrheberrechtsreformLaut Lambrecht würde der Vorschlag die Interessen aller Beteiligten beachten. theguardian.com : International Writer of CourageAmanuel Asrat, who has been imprisoned for 20 years, was named International Writer of Courage. The award is also intended as a sign of support. boersenblatt.net : Virtuelles Get-together auf der BuchmesseDie Landesverbände und die Regionalgeschäftsstelle NRW des Börsenvereins laden am Messemittwoch zum virtuellen Get-together ein.Mit den Warengruppen und Thema liegen bereits zwei Klassifikationen vor. Die Lesemotive kommen als eine weitere hinzu. Was die Verlage, was das VLB und eine KI nun tun müssen, um die Klassifikation zu integrieren, beschreibt Kai Wels.