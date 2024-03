Richard Herzinger

Im Schatten des russischen Vernichtungskriegs gegen die Ukraine ist dieaus dem Blickfeld der Weltöffentlichkeit geraten. Und damit das Schicksal der politischen Gefangenen, die im Zuge der brutalen Niederschlagung des Volksaufstandes gegen das Lukaschenka-Regime willkürlich zu hohen Haftstrafen verurteilt wurden. Dabei geben die Bedingungen, unter denen sie festgehalten werden, zu denAnlass.Führende Köpfe der demokratischen Opposition sind in der Gefangenschaft vollständig von der Außenwelt isoliert. So gibt es zu, dem strahlenden Gesicht der Demokratiebewegung von 2020, seit einem Jahr keinerlei Kontakt mehr. Die Sorge ist groß, dass das Regime des Putin-Vasallen Lukaschenka sie nicht mehr lebend aus seinen Fängen lassen will - und ihr ein ähnliches Ende droht wie Alexej Nawalny.Während die belarusische Opposition weitgehend in Vergessenheit geraten ist, hat sich die "Russische Föderation" das Land faktisch. Nach der russischen Ankündigung, dort Atomwaffen zu stationieren, war die Installierung von Kämpfern der "Wagner-Gruppe" des - mittlerweile von Putin aus dem Weg geräumten - Söldnerführers Prigoschin als eine Art parallele militärische Struktur zur regulären belarusischen Armee ein weiteres untrügliches Zeichen dafür, dasszu existieren aufgehört hat. Es wird von Moskau gleichsam in Reserve gehalten für eine weitere Intensivierung seines Vernichtungskriegs gegen die Ukraine, aber auch für bevorstehende Aggressionen gegen NATO-Staaten wie Polen und Litauen.Dass Belarus derartig reibungslos in die Hände von Putins Russland fallen konnte, ist nicht zuletzt derangesichts der demokratischen Massenbewegung von 2020 und ihrer brutalen Unterdrückung geschuldet. Zwar rang sich die EU damals - eher zögerlich - zu Sanktionen gegen das Lukaschenka-Regime durch, doch an den Kern des Problems wagte man sich nicht heran. Sträflicherweise verzichtete man darauf, Putins Russland für seine massive Einflussnahme in Belarus zu sanktionieren. Dabei musste jedem einigermaßen informierten Beobachter frühzeitig klar sein, dass sich Lukaschenkaund Anleitung durch den putinistischen Repressionsapparat an der Macht halten konnte.Statt dessen aber kursierte in deutschen und anderen westlichen Medien lange Zeit die naive Vorstellung, der Kreml sei der belarusischen Demokratiebewegung womöglich mehr gewogen als dem Freiheitskampf der Ukraine, da sie nicht den Beitritt zur EU anstrebe. Manch ein westlicher Kommentator verstieg sich gar zu der Mutmaßung, Moskau könnte zum Verbündeten bei der Durchsetzung von Reformen in Belarus werden, sei dem Kreml doch bewusst, dass Lukaschenka in seinem Volk keinen Rückhalt mehr besäße. Leider wurden diese Illusionen in den guten Willen des russischen Verbrecherstaats auch von großen Teilen der belarusischen Opposition selbst geteilt.Als Folge solcher Fehleinschätzungen behandelte die westliche Politik die Ereignisse so, als ginge es dabei um eine rein innerbelarusische Angelegenheit - und nicht etwa um einen Teilkonflikt im Rahmen derzwischen dem demokratischen Europa und dem russischen Despotismus. So wurde die Gefahr einer Übernahme von Belarus durch Russland unterschätzt, und es blieb unterbelichtet, welche fatalen sicherheitspolitischen Konsequenzen dies für das freie Europa insgesamt haben würde.Die belarusische demokratische Opposition, oder vielmehr das, was von ihr übrig geblieben ist, befindet sich heute in einer tragischen Situation. Im Inneren so gut wie vollständig aufgerieben, kann sie nur noch aus dem Exil agieren und muss mehr oder weniger tatenlos zusehen, wie ihr Landund in einen verbrecherischen Angriffskrieg hineingezogen wird. Aus eigener Kraft nicht in der Lage, diese Entwicklung aufzuhalten, kann die Opposition, um das Blatt noch einmal im Sinne der Fortexistenz der belarusischen Nation zu wenden, nur auf den Sieg der Ukraine hoffen. Denn der würde den russischen Terrorstaat in seinen Grundfesten erschüttern, wodurch sich auch der Würgegriff lösen könnte, in dem Belarus vom Kreml gehalten wird.Aktivistinnen wie Tatsiana Khomich, Maria Kalesnikavas Schwester, betonen unterdessen, dass diefür die Bestrebungen der belarusischen Opposition wie für die Belarus-Politik des Westens oberste Priorität haben müsse. Dazu sollten Kommunikationskanäle mit dem Minsker Regime offen gehalten werden, mittels der pragmatische Lösungen zur Freilassung der Inhaftierten eruiert werden könnten. Überhaupt dürfe Belarus nicht vollständig isoliert werden, um zu verhindern, dass seine Bevölkerung ausschließlich der russischen Propaganda und Desinformation ausgesetzt ist.Doch obwohl Khomich einräumt, dass der Dialog mit der Lukaschenka-Diktatur nicht um den Preis der Aufweichung von Sanktionen geführt werden dürfe, ist ihre Position innerhalb der belarusischen Opposition höchst umstritten. Wie mit dem Machthaber in Minsk verhandelt werden könnte, ohne ihn aufzuwerten, leuchtet in der Tat nicht ein. Zumal dieser Ansatz offenbar von der irrigen Vorstellung ausgeht, das Regime Lukaschenkas verfüge noch über einen eigenständigen Entscheidungsspielraum jenseits des Diktats seines Schutzherren in Moskau.Das Dilemma, das in Khomichs Position aufscheint, ist dasselbe, mit dem sich auch die westliche Politik gegenüber Belarus konfrontiert sieht. Obwohl das Land selbst Opfer des russischen Expansionismus geworden ist, darf es unter den gegebenen Umständen nicht anders behandelt werden denn als ein Bestandteil der putinistischen Aggressionsmaschinerie. Umso mehr gilt es aber, dienicht im Stich zu lassen, die in belarusischen Gefängnissen und Straflagern dafür büßen müssen, an vorderster Front für demokratische Freiheitswerte gekämpft zu haben - und damit auch für die Sache aller freien Europäer.Tyzhden