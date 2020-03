Ein frühes digitales Foto: die Perlentaucher-Gründer Niclas Seeliger, Anja Seeliger, Thierry Chervel und Adam Cwientzek 2003 bei der Verleihung des Grimme Online Awards.

Derbewegt sich an der Schnittstelle der klassischen und der neuen Öffentlichkeiten. Vorsind wir vier zum Notar gegangen, um die kleine GmbH zu gründen. Und genau vor zwanzig Jahren erschienen unsere ersten Feuilletonrundschauen (die wir zunächst nicht archiviert haben, wir waren ja auch neu damals).Dieaber existiert seit Herbst 1999. Die erste jemals von uns resümierte Besprechung war der Aufmacher der-Literaturbeilage von Herbst 1999: Thomas Steinfelds große Besprechung vonRoman "Elementarteilchen".Wir feiern unseren Geburtstag mit den Autorinnenund(und hoffentlich einer Menge Publikum) im Literaturhaus Berlin. Thema des Podiums: "" (manchmal auch "Das neue Erzählen" geschrieben).





Im Zeitalter des Smartphones könnte man denken, die Zukunft des Erzählens sei von den Streaming-Diensten übernommen worden. Aber dieerscheinen gegenüber der Experimentierlust der neuesten Literatur manchmal wie reines 19. Jahrhundert. Und auf dem Smartphone kann man schließlich auch lesen. Das Setting der Literatur - ein Autor und ein Computer - ist so einfach, dass die Literatur eine viel größere Chance auf Experimente hat, als die großen Apparate der Medienindustrie es suggerieren. Wie schlagen diein die Literatur ein? Was hatden neuen Medien zu geben?Treffpunkt am 26. März um 19.30 Uhr im Literaturhaus Berlin.Tickets gibt es hier . Das Literaturhaus hält wegen Corona die Platzzahl begrenzt, schnelle Reservierung ist empfehlenswert.