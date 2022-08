Buchautor

Walter Tevis

Walter Tevis, geboren 1928 in San Francisco, studierte Literatur an der University of Kentucky, nachdem er als junger Mann im Zweiten Weltkrieg im Pazifik gedient hatte. Er arbeitete lange Jahre als Lehrer und Universitätsdozent, ehe er freier Schriftsteller wurde. Von seinen Romanen wurden mehrere verfilmt ('Die Haie der Großstadt' mit Paul Newman, 'Die Farbe des Geldes' mit Tom Cruise, 'Der Mann, der vom Himmel fiel' mit David Bowie und neu als Serie mit Chiwetel Ejiofor). Nach dem Erfolg der Netflix-Serie 'Das Damengambit' mit Anya Taylor-Joy wird sein Werk wiederentdeckt. Tevis starb 1984 in New York.