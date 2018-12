Buchautor

Sabine Kranz

Sabine Kranz hat an der Kunsthochschule Kassel und an der Kunstakademie Stuttgart studiert und arbeitet als freiberufliche Illustratorin und Designerin. Ihre Bilder sind vom französischen Comic sowie von der Malerei, dem Design und den Filmen der 50er und 60er Jahre inspiriert. Sie lebt mit ihrer Familie in Frankfurt am Main.