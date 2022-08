Buchautor

Markus Brauckmann

Markus Brauckmann, geboren 1968, ist Autor und Regisseur. Nach Studien in Berlin und den USA arbeitete der Politologe für RTL und ProSieben sowie in mehreren Bundestagswahlkämpfen. Seine TV-Dokumentationen wurden im In- und Ausland mehrfach mit Preisen ausgezeichnet. Zuletzt gewann er die "Romy" für einen Film über Niki Lauda. Markus Brauckmann lebt in Köln.