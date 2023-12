Buchautor

Josephine W. Johnson

Josephine W. Johnson, geboren 1910 in , Kirkwood, Missouri, USA, erhielt für ihren Debütroman "Die November-Schwestern" mit 24 Jahren den Pulitzer-Preis und war die bis dahin jüngste Preisträgerin der prestigereichen Auszeichnung. Sie studierte an der Washington University und schrieb insgesamt elf Bücher, darunter den Bestseller "The Inland Island" (1969). Aus heutiger Sicht kann sie als Feministin und Umweltschützerin gelten, die geprägt war durch eine Welt der Ungleichheit und Ausbeutung, auf die sie uns mit ihren Werken aufmerksam macht. Johnson starb 1990 in Batavia, Ohio.