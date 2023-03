Buchautor

Iwan Baan

Der niederländische Fotograf Iwan Baan, geboren 1975, ist vor allem für Bilder bekannt, die das Leben und die Interaktionen in der Architektur zeigen. Er wuchs in der Nähe von Amsterdam auf, studierte an der Königlichen Kunstakademie in Den Haag und arbeitete im Verlagswesen und in der Dokumentarfotografie in New York und Europa.