Buchautor

Felix Lee

Felix Lee, geboren 1975 in Wolfsburg, studierte Soziologie, Volkswirtschaft und Politik und absolvierte die Berliner Journalistenschule. Von 2003 bis 2022 arbeitete er als Wirtschafts- und Politikredakteur der taz. Ab 2010 war er neun Jahre China-Korrespondent in Peking. Er schreibt u. a. für Zeit Online und China Table Professional Briefing. 2011 erschien sein Buch "Der Gewinner der Krise - was der Westen von China lernen kann" und 2014 die Biografie "Macht und Moderne. Chinas großer Reformer Deng Xiaoping". Felix Lee lebt in Berlin.