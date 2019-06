Buchautor

Ben Moore

Ben Moore, geboren 1966 in Großbritannien, ist Professor für Astrophysik an der Universität Zürich. Sein Forschungsschwerpunkt liegt auf der Entstehung von Planeten und ihren Monden, seit 2013 hält er eine Vorlesung, welche sich mit der möglichen Entstehung und Existenz von außerirdischem Leben beschäftigt. Seit fünfzehn Jahren lebt er in der Schweiz.