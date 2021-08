Buchautor

Antje M. Warthorst

Antje M. Warthorst, geboren 1965, lebt in Konstanz. Sie studierte Kunstgeschichte und Archäologie, u.a. an der Pariser Universität "Sorbonne", mit Schwerpunkt auf der Malerei der Frührenaissance. Während ihrer Tätigkeit an den Staatlichen Museen zu Berlin wurde sie auf den vergessenen Künstler Walter Trier aufmerksam geworden und realisierte 1999 eine erste Ausstellung