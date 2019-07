Buchautor

Anika Decker

Anika Decker, geboren 1975 in Marburg, lebt und arbeitet als Drehbuchautorin und Regisseurin in Berlin. 2007 gelang ihr mit ihrem Drehbuchdebüt "Keinohrhasen" der Durchbruch, der Film zählt zu den 15 erfolgreichsten deutschen Filmen aller Zeiten. Danach folgte das Drehbuch zu "RubbeldieKatz", was auch ein großer Publikumserfolg war. 2015 debütierte Anika Decker als Regisseurin, der Film "Traumfrauen" nach eigener Vorlage war eine der erfolgreichsten Kinoproduktionen des Jahres. Darauf folgte ihre zweite Regiearbeit "High Society", die auf Anhieb auf Platz eins der Kinocharts landete. "Wir von der anderen Seite" ist Anika Deckers erster Roman.