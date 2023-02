Es gibt viele Gründe, überzu schreiben. Meist fehlt er uns mittlerweile: Die Bäume, blattlos, strecken dem Himmel zu Hauf ihre Mistelnester entgegen. Die Sonne steht schräg, wenn überhaupt, und etwas wie Frühling liegt in der Luft. Die Knospen der Magnolien geilen bereits gen Himmel, und wenn ich etwas zu sagen hätte, würde ich den Magnolienbäumen am liebsten einflüstern, dass sie sich hüten sollten."Schnee" ist bekanntlich eines der Schlüsselworte in Ilse Aichingers Lyrik. Schnee sei das Gegenteil vom Boden der Tatsachen, schreibt sie einmal, was auch immer das meint. Doch das bedeutendste am Schnee bei Aichinger ist etwas anderes: Schnee wie Heu sind. Beide simulieren grammatikalisch einen Singular (der Schnee, das Heu), sind aber in Wirklichkeit beides: Singular und Plural. Außerdem sind sie Einsilber, ja:, sprich, unteilbar. Einzigartig. Und beide, Schnee wie Heu, haben etwas Archaisches; sie verbinden sich mit Kindheitserlebnissen, mit Schneemännern und Heuballen. Licht und Geruch. Und Wärme in der Kälte.Im letzten Jahr erschien der Gedichtband "Kein Tag ohne" von. Die Schweizer Dichterin hatte es sich, so erfährt man, irgendwann in der Pandemie zur Aufgabe gemacht - getreu dem Motto "Kein Tag ohne Linie" -, jeden Tag ein Gedicht zu schreiben. Ihr Versuch war terminiert: Er begann am 22. Oktober 2020 dauerte das ganze Jahr 2021 und endete am 22. Februar 2022. Mit einem Postskriptum vom 28. Februar, vier Tage nach dem Beginn des Krieges gegen die Ukraine.Nun liegen die Gedichte vor, und spontan wundert man sich über den Mut:ein Gedicht? Kann man das und kann man die wirklich alle dem Licht der Öffentlichkeit aussetzen? Dass die Verse vor uns Leserinnen und Lesern Bestand haben, liegt an Rakusas Könnerschaft. Sie, die zwischen Koffern und in drei Sprachen aufwuchs, hat eindas schärft ihr die Wahrnehmung. Und die Sprache.Vielleicht schöpfte Rakusas die Idee aus Elke Erbs Band "Sonanz" , in dem diese zwei Jahre lang täglich fünf Minuten aufschrieb, was ihr in den Kopf und unter die Feder kam. Einfach so. Die "Fünf-Minuten- Notate" waren ein großartiger poetischer Selbstversuch. Rakusas Experiment nun entstand in der Isolation der Pandemie, ja, es handelt gegen sie an. "", heißt es einmal und dass sich mit der Angst nur mehr Angst aufbaue, weshalb man sie von vorneherein "" müsse.Tag für Tag unternimmt Rakusa einen neuen Anlauf. Denn wir wissen ja: in der Angst schlägt Einsamkeit nur zu leicht in Verlassenheit um. Und so hat die Dichterin gegen Angst und Schweigen und in die Einsamkeit der Isolation hinein ihre eigenen Worte ins Gespräch gebracht - mit Texten, Bildern und Büchern, mit lebenden und toten Autorinnen und Autoren (darunter neben Aichinger auch mit Gennadij Ajgi Thomas Kunst , der Mayröcker Valzhyna Mort und Serhij Zhadan ). Natürlich steht vielfachim Mittelpunkt, das, was Rakusas Augen sehen, Rakusas Ohren hören - dort draußen, wo alles fast wie gewohnt weitergeht, fast als sei vielleicht doch nichts geschehen. Als sei die Natur eben ein Boden der Tatsachen. Auch gegen die Angst. Die Angst vor dem Krieg schwingt dabei immer wieder hinein.Zu Beginn der Pandemie im Frühjahr 2020, hatte Rakusa sich ins Gespräch mitDichtung gebracht, und so erschien im letzten Frühjahr bereits das kleine Bändchen "FRÜHLING. Corona mit Hölderlin" - neun längere Gedichte, die in unmittelbarer, auch rhythmischer Anlehnung an den Dichter die veränderte Wahrnehmung der Umwelt durch den Lockdown thematisierten. ("") Christian Thanhäuser hat großartige Birnholzschnitte beigefügt; einer zeigte die Fenster im Tübinger Turm.Rakusas jüngst erschienener Band "Kein Tag ohne" ist dagegen ingefasst. Er beginnt mit dem Himmel ("") und endet mit dem Himmel (""). In dichten Bildern entfaltet sich parataktisch der bekannte Rakusa'sche Zauber. Der Schnee liegt mal "federleicht" auf den Ästen, mal droht er, in seiner Schwere die womöglich schon altersschwachen Kirschbäume zu entwurzeln. Doch dann, mit Datum des 22. Januar 2021, also noch mitten im Winter, findet sich folgendes Gedicht.", "", "", "", "" - die wenigen Adjektive evozieren die Szenerie unmittelbar. Anklänge an Archaisches auch hier. Man hört ein Klingen, ein Singen und ein Tschilpen, das ein Nach-dem-großen-Schnee verkündet. Bei "" kamen mir plötzlich Zeilen von Gottfried Keller in den Sinn: "" Bei Keller bricht das triumphierende "" das Eis. Bei Rakusa ist es vielleicht der Vokal A. Gegen die Üs und Is (bricht, glüht, zermürbt, Fieber, Vieren, Viren), schwingt mit den As schon durch die Mundstellung etwasmit (nach, wachsen, Schatten, ungefragt, Kragen), bis am Ende die Zukunft "" hat.Manchmal tragen wenige Zeilen eines Gedichtes ganze Geschichten. Verknappt und von großer Anmut. In Schönheit verdichtet.Ängste zuzulassen und in keine Fronthaut zu schlüpfen, sondern mit "florettleichter Seele" (Clemens Setz) zu schreiben, das ist ihre Kunst.*****