Richard Herzinger

"Das hätte ichgehalten." Diesen Satz hört man von Politikern, Sicherheitsexperten und Journalisten im Westen seit dem Tag des russischen Überfalls auf die ganze Ukraine immer wieder. Politische Verantwortliche wie der frühere deutsche Außenminister und jetzige Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier räumen nun ein, sich "in Putin getäuscht" zu haben.Doch um getäuscht zu werden mussten sie von einem tiefen Bedürfnis erfüllt gewesen sein,. Hätte doch jeder, der die Entwicklung des Putin-Regimes verfolgt hat, die jüngste Ausweitung der russischen Aggression gegen die Ukraine nicht nur für möglich, sondern sogar für wahrscheinlich halten müssen. Alles was Putins mörderische Soldateska heute in der Ukraine anrichtet, war von ihm und seinem Regime mehr oder weniger offen angekündigt worden, oder es war zumindest anhand ihrer Taten- zuletzt angesichts des Vorgehens Russlands in Syrien.Doch westliche Demokratien sind offenbar mit dem Reflex ausgestattet, tödliche Bedrohungenoder sie so lange wie möglich klein zu reden. Mit dieser Verleugnung der Gefahr verbunden ist ein kollektiver Verlust des Kurzzeitgedächtnisses in Bezug auf frühere katastrophale Erfahrungen mit der vernichtenden Gewalt aggressiver Feinde von Freiheit und Menschenwürde.Nur so ist nämlich der gegenwärtig ebenfalls häufig zu vernehmende Stoßseufzer zu erklären, mit dem russischen Großangriff auf die Ukraine seien Krieg und Kriegsverbrechen "nach Europa zurückgekehrt." Abgesehen davon, dass die Invasion der Ukraine durch Russland bereits vor acht Jahren begann - es ist gerade einmal dreißig Jahre her, dass derausbrach, in dessen Verlauf grauenvolle, zynisch als "ethnische Säuberungen" bezeichnete Massaker an der Zivilbevölkerung begangen wurden. Verübt wurden diese Verbrechen gegen die Menschlichkeit zum allergrößten Teil von den Kräften des großserbischen Nationalismus - und zwar. Was damals vor allem den Bosniern angetan wurde, nahm in vieler Hinsicht vorweg, was Russland mittlerweile selbst praktiziert.Jahrelang sah der Westen dem Grauen auf dem Balkan weitgehend untätig zu, bis er es endlich durch eine Intervention beendete. Begleitet war dieses passive Zusehen von demdarüber, dass sich solche Gräuel in unseren vermeintlich so aufgeklärten Zeiten überhaupt noch ereignen können. Amwiederholte sich dieses Ritual kollektiv bekundeter Fassungslosigkeit. Niemals, so hieß es auch hier, habe man sich ein monströses Verbrechen von der Dimension der Terroranschläge von New York und Washington vorstellen können. Dabei hatte es auch dafürgegeben: 1993 brachten islamistische Terroristen im World Trade Center eine Bombe zur Explosion, bei der sechs Menschen getötet und über tausend verletzt wurden. Und Ende 1994 entführten algerische Islamisten ein Flugzeug in der Absicht, es auf Paris stürzen zu lassen - was zum Glück verhindert werden konnte.Dass solche Warnzeichen nicht ernst genommen werden, zeigt, dass die heutigen westlichen Gesellschaften unter demselben Wahrnehmungsdefekt leiden wie ihre historischen Vorgänger. Zu Beginn des 20. Jahrhundert hatte sich die bürgerliche Gesellschaft der Belle Epoque nicht vorstellen können, dass diemit ihren enormen wissenschaftlichen und technischen Errungenschaften nur wenige Jahre später in einem nie dagewesenen Kriegsgemetzel untergehen würde. Nur wenig später, in den 1930er Jahren, weigerten sich die westlichen Regierungen und Gesellschaften zu glauben, dassund fähig sei, ganz Europa mit einem noch viel verheerenderen Vernichtungskrieg zu überziehen. Und selbst als bereits untrügliche Belege dafür vorlagen, was invor sich ging, hielten westliche Regierungsstellen ein präzedenzloses Verbrechen wie die systematische Judenvernichtung für undenkbar.Wie in einem Wiederholungszwang reproduziert sich bis heute dasselbe Muster aus hartnäckiger Verleugnung oder Beschönigung des Bösen und dem jähen bösen Erwachen aus der Illusion, ökonomischer und wissenschaftlicher Fortschritt werde unausweichlich globale gesellschaftliche Humanisierung nach sich ziehen. Dass es Kräfte gibt, die dieser Logik nicht zugänglich sind undihre Zerstörung betreiben, hat in dieser Vorstellung keinen Platz. Diese Erkenntnis zuzulassen, würde die westlichen Gesellschaften in ihrer bequemen Selbstsicherheit stören, die richtige Seite der Geschichte zu verkörpern und daher letztlich unantastbar zu sein. Die Unfähigkeit, den Einbruch des radikal Irrationalen in Erwägung zu ziehen, erweist sich so als die größte Schwachstelle, wenn nicht gar als einder demokratischen Zivilisation.Der französische Philosophhatte kurz vor seinem Tod 2015 dieses Phänomen in ein Axiom gefasst: "Wer davon überzeugt ist, dass es die ganz große Krise, die große Katastrophe nicht mehr geben kann, der handelt sie sich erst recht ein." Dagegen setzte er eine "": Der Leitgedanke politischen und moralischen Handelns der demokratischen Welt müsse die Abwehr der äußersten Unmenschlichkeit sein, die jederzeit hinter der Fassade trügerischer Sicherheit und Prosperität lauert.Viel früher als die meisten westlichen Beobachter erkannte Glucksmann dementsprechend, die von Putins autoritärer Restauration in Russland ausging. Während der Westen nach den Anschlägen vom 11. September den neuen Kreml-Herrn als Verbündeten im Krieg gegen den Terror hofierte, machte Glucksmann vehement auf das mörderische Wüten der russischen Truppen gegen die tschetschenische Zivilbevölkerung aufmerksam. Und er prophezeite, dass sich Putins kriegerische Aggression früher oder später gegen den Westen wenden werde. Doch Warnern wie Glucksmann geht es wie Kassandra: Sie wurde als unverbesserliche Schwarzseherin, bis ihre Visionen von kommenden Katastrophen wahr wurden - und sich herausstellte, dass sie die einzige wirkliche Realistin war.TyzhdenAnmerkung der Redaktion:war auch Autor . Sein erster Artikel bei uns, eine Übernahme ausvon 2005, trug den Titel "": "Der Sieg Viktor Juschtschenkos bei den ukrainischen Wahlen markiert einen bedeutenden Einschnitt in der Geschichte Europas und erwies Wladimir Putin einmal mehr als blutigen Hanswurst und Ex-Tschekisten, der seit seinen KGB-Seminaren nichts hinzugelernt hat."