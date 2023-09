Peter Mathews

Die Ankündigung des Autors und "Tagesschau"-Sprechers, wegen der Angriffe auf einer Lesung gegen ihnzu sagen, keine Artikel, keine Bücher mehr zu schreiben und sich in keiner Talkshow zum Thema zu äußern (unser Resümee ), ist nur auf den ersten Blick verwunderlich. Es gibt offenbar inzwischen einen unausgesprochenen Konsens in unserer Gesellschaft, dass man so etwas wie den Islamhat. Anders ist die Reaktion des Buchhändlers und der Uni nicht zu verstehen, die angesichts des Tortenattentats auf Schreiber einfach zur Tagesordnung - Torte aus dem Gesicht gewischt, Lesung geht weiter - übergegangen sind. Schreibers Bücher - zum Beispiel das über Moscheen - sind (kritische) Reporte und keine Fundamentalkritik. Sie als islamfeindlich zu bezeichnen, ist absurd. Und die Attacke auf ihnDer Journalist hat - verständlich - darauf keinen Bock, er verliert keinen Job, sein Schreiben ist on top, er kann andere Themen machen, andere nicht.Sein Schweigen ist nicht fehlender Mut, sondernund lebenserhaltend, weil sich die deutsche Gesellschaft, an der Spitze die politischen Parteien, Universitäten und Medien dieses Thema, tabuisiert und rassifiziert und die Auseinandersetzung der Straße überlassen haben. Es ist inzwischen Konsens, dass Themen wie Islam oder grundsätzlich Fragen der kulturellen Differenzwerden.Dabei sind die Angriffe auf den Journalisten - eine Torte ins Gesicht, Beschimpfungen und Drohungen (Ich weiß, wo Du wohnst) - ja noch. Andere, von allen Medien als "Islamkritiker" stigmatisierten Autoren oder Wissenschaftler, hatten bisherauszuhalten, ohne dass Ihnen die "Zivilgesellschaft" beigesprungen ist.Von Anschlag () über Entführung (), Morddrohungen, Diffamierung, Rufmord, Fälschungsvorwürfen (), beruflicher Ausgrenzung und Auftrittsverbot sind - das ist auffällig - inzwischen alle sich mit dem Islam kritisch auseinandersetzenden Protagonisten betroffen. Bestenfalls werden sie als "umstritten" klassifiziert.Die Diffamierung beginnt, aktuell bei der Innenministerin, die in einem von ihrem Ministerium bestellten Bericht über "Muslimfeindlichkeit" (unser Resümee ), Kritiker pauschal denunzieren lässt und gleichzeitig mit Islamisten wie dem iranischen Islamischen Zentrum (IZH) im Zentralrat der Muslime zusammenarbeitet, über die, die das Kopftuch von Lehrerinnen als Sieg derfeiert, über die Universitäten, die seit Jahren jede kritische Auseinandersetzung mit dem Islam unter Rassismusverdacht stellen. Dass sich Islamisten und die "islamo-Gauchistes" bei ihren Aktionen sicher fühlen, kein Wunder. Für die Politik sind solche Vorkommnisse meist nur Mahnung, "sensibel" mit dem Thema Islam umzugehen. Solidarität oder Wertschätzung, wie vor 2015 noch üblich, gibt es nicht mehr.Auch Schreiber ist niemand zur Seite gesprungen. Der Buchhändler nicht und auch nicht die Universität als Veranstalter. Die Demokratie schafft sich selbst ab, wenn sie Diskurse (Merkels "nicht hilfreich" zu Sarrazin) denunziert, Kritiker nicht schützt.Wir sind auf dem besten Weg. Ins Schweigen.