Für den Ausbau unseres Online-Buchladens eichendorff21 suchen wir, um auf Instagram, Facebook und Twitter Follower und neue Kunden zu gewinnen. Ein an Kultur interessiertes Publikum schätzt uns als Alternative zu Amazon & Co.- Wir bieten dir eine regelmäßige Tätigkeit mit einer Arbeitszeit von 10 Stunden die Woche.- Du kannst bei uns in der Redaktion, aber auch vom Homeoffice mitarbeiten.- Du solltest Dich für Bücher und möglichst auch für aktuelle Literatur interessieren.- Du bist mit Deinem Studium schon weiter.- Du hast ein Auge für Kulturdesign.- Du kannst und willst gestalten - visuell und textlich.- Du pflegst selbständig unsere Social Media Accounts (Instagram, Twitter, Facebook).- Du regst die wachsende Community zum aktiven Austausch an.- Hier kannst du die Ausschreibung als pdf- Dokument herunterladen.Wir freuen uns auf Deine Bewerbung an:chervel@perlentaucher.deThierry Chervel