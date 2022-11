Richard Herzinger

Der Multimilliardärgilt allgemein als ein genialer, innovativer Unternehmer. Doch inzwischen reichen seine Ambitionen weit darüber hinaus. Er fühlt sich nun auch zur Lösung weltpolitischer Konflikte berufen. So machte er einen" für die Ukraine publik und schlug vor,in eine "Sonderverwaltungszone" umzuwandeln.Doch diese vermeintlich originären Konzepte Musks decken sich auffällig genau mit den Vorstellungen der. So will Musk, dass die Ukraine die Krim aufgibt und einer "Volksabstimmung" in den von Russland okkupierten Gebieten zustimmt. Er macht sich damit zum Lautsprecher der imperialen Anmaßung des verbrecherischen Aggressors.Und auch das totalitäre chinesische Regime hat allen Grund, sich über Musk zu freuen. Denn als eine "Sonderverwaltungszone" bezeichnen die Machthaber in Peking auch Hongkong, das sie vor Kurzem mir brutaler Gewalt gleichgeschaltet haben. Nur zu gerne würden sie dieses Modell auf das unabhängige, demokratische Taiwan übertragen.Durch die Übernahme von Twitter hat Elon Musk nun auch einzur Beeinflussung der öffentlichen Meinungsbildung in die Hand bekommen. Unter dem Vorwand, mehr "Meinungsvielfalt" zuzulassen, öffnet er den Kurznachrichtendienst für Fake News und antidemokratische Verschwörungsfanasien - und damit für die Desinformationskrieger des Kreml und die Netzwerke ihrer westlichen Schallverstärker. Musk selbst hat sich nach seiner Übernahme von Twitter sogleich durch die Verlinkunghervorgetan.Dass sich ein angeblicher Befürworter unbegrenzter individueller Freiheit zum Komplizen brutaler unterdrückerischer Autokratien macht, scheint paradox - doch es hat Methode. Die "", deren Ideen Musk nahe steht, sind ursprünglich eine aus der linken Studentenbewegung hervorgegangene Strömung, die gesellschaftliche mit wirtschaftlicher Freiheit zusammenführen und dazu denreduzieren wollte. Doch mittlerweile ist der Libertarianismus weitgehend zu einer Rechtfertigungsideologie für rücksichtslose Superreiche undvon der Art Donald Trumps verkommen. Führende "Libertarians" wie der Senator Rand Paul stehen heute am rechten Rand der Republikanischen Partei und lehnen Sanktionen gegen Autokratien und Aggressorstaaten wie Russland, China und Iran ebenso vehement ab wie jegliches militärisches Engagement der USA für Demokratie und Menschenrechte.Musk ist nicht der einzige "libertäre" Entrepreneur, der mit dem Autoritarismus lebäugelt. Der PayPal-Mitbegründer, der Trump während dessen Präsidentschaft als Berater diente, hat Freiheit und Demokratie explizit für unvereinbar erklärt und meint, Staaten müssten ebenso geführt werden wie Wirtschaftsunternehmen - also nach dem, nicht der demokratischen Legitimität.Thiels Ansichten ähneln denen einer Unterströmung des Libertarianismus, die sich "Objektivismus" nennt und auf die Philosophin und Schriftstellerinzurückgeht. Dieser Denkschule zufolge teilt sich die Menschheit in produktive, von Erfindergeist und Fleiß erfüllte "" einerseits und "" andererseits auf, die auf Kosten der produktiven Individuen leben wollten. Diese müssten sich daher von der Last gesellschaftlicher und sozialer Kontrolle befreien. Von einer solchen Einstellung ist es nicht weit zur Bewunderung von "starken Männern" wie Putin oder Xi Jinping, die sich bei der Verwirklichung ihrer Allmachtsfantasien von niemandem beeinträchtigen lassen.Ganz neu ist es freilich nicht, dass als geniale Innovatoren geltende Unternehmer beschließen, sich in die Belange der Weltpolitik einzumischen, um die internationale Ordnung nach ihren Vorstellungen zu formen - und sich dabei mit Diktatoren gemein machen., der Pionier der Automobil-Massenproduktion, erklärte Anfang der 1920er Jahren in einem berüchtigten antisemitischen Pamphlet "den Juden" zum Weltfeind. Von Hitler wurde ihm dafür 1938 ein Orden verliehen. 1928 gründete Ford am Amazonas eine nach den von ihm gesetzten Maßgaben optimaler Arbeitsorganisation und einer "gesunden Lebensweise" organisierte Mustersiedlung. Das Experiment scheiterte katastrophal .Doch die Super-Unternehmer von heute wollen sich gar nicht mehr an eine bestimmte Ideologie binden oder ein ideales Gesellschaftsmodell für die ganze Menschheit durchsetzen. Ihnen geht es darum, alle Fesseln gesellschaftlicher und staatlicher Kontrolle abzustreifen, die sie bei der Verwirklichung ihrer willkürlichen, megalomanischen Pläne behindern. Charakteristisch für sie ist dabei ein. Musk entwickelt mit seiner Firma Space X Mars-Raketen und träumt von einer baldigen Besiedlung des "Roten Planeten". Thiel betreibt ein Projekt zur Gründung einer unabhängigen Nation, die auf einer in internationalen Gewässern schwimmenden künstlichen Insel errichtet werden und sich ihre eigenen Gesetze geben soll.Musk und Thiel wollen nicht die Welt als solche verändern, sondern ihre Beziehungen zurkappen, um sich eine ganz nach ihren Vorstellungen ausgerichtete Gegenwelt zu erschaffen. Bei diesem - tendenziell ins Pathologische abgleitende - Streben nach grenzenloser Selbstverwirklichung glauben sie, auf die verachtete "gewöhnliche" Menschheit keinerlei Rücksicht mehr nehmen zu müssen.Dieser neue Typus deserinnert an die legendären Bösewichter aus den James-Bond-Filmen wie Blofeld oder Dr. No, die ihren unermesslichen privaten Reichtum mit manischer Energie dafür einsetzen, die Weltherrschaft an sich zu reißen. Die in den westlichen Gesellschaften wachsenden Zweifel an der Handlungsfähigkeit der Demokratie ermutigen die "libertären" Machtmenschen in der Überzeugung, die Geschicke des Planeten (wenn nicht des Universums) in die eigenen Hände nehmen zu können. Stärken wir nicht die institutionellen Grundlagen der Demokratie, laufen wir daher Gefahr, in die" einzutreten.Tyzhden