In Zeiten desergibt sich als Nebeneffekt für den einen oder die andere vielleicht die Gelegenheit, sich eingehender mit Büchern, Filmen und Videos zum Thema Fotografie zu beschäftigen, als das im Alltag normalerweise möglich ist. Aus diesem Anlass daher nun ein paar Tipps für die nächste Zeit.Immer noch ganz oben auf der Liste all jener Foto(buch)liebhaber*innen, die über gute Englischkenntnisse verfügen, solltein jeder Hinsichtüberstehen, "The Street Philosophy of Garry Winogrand", das ich im Fotolot ( hier ) schon ausführlich besprochen habe. Anhand von hundert ausgewählten Fotos bietet das Buch einevon den Fünfzigern bis in die achtziger Jahre. Winogrand hält die großen und kleinen Straßendramen seiner Protagonisten ebenso akribisch fest wie die Verfasser*innen großer, realistischer Romane. "Man könnte einen Balzac'schen Roman aus Winogrands Charakteren entwerfen", meint dementsprechend Dyer, da sie sowohl Individuen als auch repräsentative Typen ihrer Zeit sind.Dyer selbst ist ein brillanter Stilist, dazu Kosmopolit und Universalgelehrter, weshalb es nicht verwunderlich ist, dass außer von Winogrand noch von Sigmund Freud, Walt Whitman,, Albert Camus, Richard Ford, Damien Hirst, Zadie Smith, Francis Bacon, Tom Wolfe,, T.S. Eliot, George Eliot,, Dennis Hopper, Cindy Sherman und vielen anderen die Rede ist.Zu Winogrand gibt es als DVD auch Sasha Waters Freyers bildintensive Doku "All things are photographable" ( hier ).In der Berliner Galerie Thomas Schulte werden leider gerade notgedrungen unter Ausschluss der Öffentlichkeit in einer Ausstellung die legendären "XYZ"-Portfolios vongezeigt - von ihm selbst ausgewählt jeweils dreizehn Fotos aus der New Yorkerund hier ). Über den prachtvollen (aber sehr teuren) Blumen-Band bei Phaidon hatte Thierry Chervel hier 2017 geschrieben : "Nicht Mapplethorpes Blumen sind also sexualisiert, seine Bilder vom Sex sind."Als Ersatz für den Besuch der Ausstellung gibt es eine umfangreiche Auswahl von Mapplethorpes Fotografien im gleichnamigen Hardcoverband von Schirmer und Mosel für aktuell nur noch 30 Euro. Wermutstropfen dieser Auswahl: Sowohl Anzahl als auch Auswahl der Fotos aus dem Hardcore - Bereich sind, weshalb ich mir als Fan gleich die 400 Seiten starke,bei Serralves gönnen würde, die zwar doppelt so viel kostet, jedoch in Umfang und Kompromisslosigkeit der ausgewählten Bilderund schlicht ein Buch fürs Leben ist.Zudem gibt es auf DVD und als Stream die Doku "Look at the Pictures!" ( hier ), die minuziös Mapplethorpes Werdegang nachzeichnet und nicht zuletzt dadurch beeindruckt, dass siezeigt, wie berechnend Mapplethorpe seine Karriere betrieb und Leute dafür benutzte. Als Außenseiter in einem Medium, das als Kunst noch nicht ernst genommen wurde, blieb ihm wohl schlicht nichts anderes übrig blieb, wollte er es zu etwas bringen. Heute ist diese Form vonlängst keine individuelle Disposition mehr, sondern fester und akzeptierter Bestandteil sowie Grundvoraussetzung für Karrieren im High End-Segment des Kunstbetriebs.Mit "Black Lives Matter" hat das Thema des alltäglichen undgegenüber der afroamerikanischen Bevölkerung in den USA medial und politisch an Gewicht gewonnen.Gegründet wurde die Bewegung unter dem Eindruck des skandalösen Freispruches des Wachmanns George Zimmermann, der zuvor den 17-jährigen afroamerikanischen Trayvon Martin erschossen hatte. Im Jahr darauf töteten Polizisten unter äußerst fragwürdigen Umständen den erst 18-jährigen Michael Brown und den 43jährigen Eric Garner. In beiden Fällen kam es zu keiner Anklage.Ein immer wiederkehrender Kritikpunkt ist dabei das "Racial Profiling", ein auf rassistischen Kriterien beruhendes Vorgehen der Polizei, das etwa in der ab 2001 in New York angewandten "Stop and Frisk" - Politik der New Yorker Exekutive nachgewiesen werden konnte: 87 Prozent der willkürlich und ohne jeden Verdachtsmoment angehaltenen und kontrollierten Personen waren Afroamerikaner oder Latinos.Wer wie ich Ende der sechziger Jahre geboren ist, hat noch viel von der ungeteilten Bewunderung fürmitbekommen. Die eher ambivalente Sicht auf. Hat Artikel über den Ku Klux Klan ebenso gelesen wieepochalen Roman "The Invisible Man". Hat Filme gesehen wie "In der Hitze der Nacht", "Flucht in Ketten" und "Shaft" oderund George Foremans Rumble in the Jungle.Nicht wenige haben diese Art von Flickwerk-Wissen und die dazu gehörenden Bilder im Kopf. Wer es einmal chronologisch und im Detail zu einer großen Erzählung über den Kampf der afroamerikanischen Bevölkerung um Gleichberechtigung komplettieren möchte, dem sei das bei Phaidon erschienene, 512 Seiten starke, mit einer unvergleichlichen Menge großartiger Fotos ausgestattete"Freedom - A Photographic History of the African American Struggle" ( hier ) dringend ans Herz gelegt. Ein Buch, zu dem man über die Jahre immer wieder greift, immer wieder von Neuem durchblättert. Und das Ganze für nur etwas mehr als 40 Euro.Bei artbooksonline gibt es übrigens (immer noch) das Hardcover-Faksimile von- das "Scrapbook" mit Fotografien aus den Jahren 1932-46 um 30 Euro. Schlicht ein Must-Have.Zum Abschluss einige Links zuauf Youtube.Die Videos sind alle zwischen 40 und 80 Minuten lang, sodass man wirklich einen Eindruck von der Arbeit der jeweiligen Fotograf*innen und ihrer Zeit erhält.