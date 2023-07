Peter Truschner

Haus der Kunst, Foto: Maximilian geuter

© Seydou Keïta. Courtesy The Pigozzi Collection, Geneva und The Walther Collection, Neu-Ulm / New York.

© Steidl Verlag, The Walther Collection Neu-Ulm/New York

Im letzten Fotolot habe ich auf die Ausstellung " imin München hingewiesen und sie als "wohl bedeutendste" des ersten Ausstellungshalbjahres bezeichnet. Nach einem zweiten Besuch hat sich das mit der Bedeutsamkeit ein wenig relativiert, dennoch ist die Ausstellung angesichts dessen, was sie alles aufbietet, unbedingt sehenswert.Wermit einem Deutschlandticket aus größerer Entfernung anreist, kann zudem ein in Kunstkreisen gerade angesagtes "Reenactment" betreiben und der tiefen Wahrheit des Spruchs "" nachspüren. Senecca zugeschrieben, passt er nicht nur wunderbar auf diverse christliche Passionserzählungen, sondern auch auf die Fortbewegung mit der Deutschen Bahn.Im Haus der Kunst angekommen, werden durchschnittlich geplagte Reisende schon im ersten Raum für ihre Mühen belohnt.ästhetisch wertvolle, fotografische Pflanzenkunde wird einer (ebenso analogen und schwarzweißen) Serie vongegenübergestellt, der 1968 begann, die offenbar unendlich vielfältigenin Rückenansicht zu dokumentieren. Zwischen beiden Serien hin- und herblickend, kann man als Betrachter nicht anders als beglückt lächeln.Diese Form - eine Mischung aus- wird auch in den nächsten Räumen beibehalten, Positionen aus Europa und den USA werden Positionen aus Afrika und Asien (dabei vor allem China) gegenüber gestellt.Ich lasse die so einem Konzept unausweichlich innewohnende (in diesem Fall jedoch nicht aufdringliche) kuratorische Volkspädagogik beiseite (nicht nur Bahnreisende werden mir dafür danken) und werfe einfach ein paarauf das Ganze.Einer stattlichen Auswahl vonbeinah schon ins kollektive Unbewusste übergangenen "Menschen des Zwanzigsten Jahrhunderts" stehenMenschen aus Bamako gegenüber. Keita ist so etwas wie der Ahnherr der afrikanischen Fotografie nach 1945, zumal der Porträtfotografie. Nachdem er 1948 ein Fotostudio in Bamako eröffnete, warfen sich bald darauf alle (mal mehr, mal weniger) wichtigen Menschen in Schale, um von ihm fotografiert zu werden. Ohne es eigens ansprechen zu müssen, ist es natürlich auch ein Statement gegen die Verkürzung Afrikas und seiner Bewohner auf denUnabhängig davon sind der große Ernst, mit denen die Menschenvor Keita posieren, und die Mühe, die sie sich geben, urbanen Schick zu verkörpern - regionalfranzösisch "Bamakois" genannt - berührend.1948 ist übrigens auch das Geburtsjahr vondessen Sammlung die ausgestellten Werke angehören. In Burlafingen/Neu-Ulm geboren, war er bis 1994und arbeitete unter anderem für Goldman Sachs. Die Fama will es, dass er eine Neigung für Fotografie besaß und gut mitbekannt war. Als Hilla in seiner Dunkelkammer in New York ihre Fotos entwickelte, begleitet von Gesprächen über Fotografie, wurde die Neigung zu einer Leidenschaft. Das serielle Element, das Bechers Werk prägt, ist neben dem Porträt der zweite große Leitfaden sowohl in Artur Walthers Sammlung als auch in der Ausstellung.Walthers Anliegen war es immer zu zeigen, dass es in den Jahrzehnten nach 1945, in denen der Fokus immer auf der westlichen Kunst lag, sie als Maßstab für alles galt, auch in Afrika und Asien KünstlerInnen gab, die zu klassischen Genres wie "Porträt" oder "Landschaft"haben - diese große Überblicks-Ausstellung bringt dies noch mal auf den Punkt.berühmte, in schwarzweißer Contact Sheet-Ästhetik gehaltene Serie von 69 Vertretern der US-Politprominenz fällt gegen Keita und Sander ein wenig ab (was aber auch an mir liegen kann, ich konnte Avedon im Gegensatz etwa zu Penn noch nie viel abgewinnen). Leider hat manSchwarzweiß-Porträts von LGBTQ-AktivistInnen ausgerechnet neben Keitas Fotos platziert, wo auch sie im Vergleich ein wenig untergehen.Aber in dieser Ausstellung geht es zum Glück nicht darum, wer besser oder schlechter (platziert) ist, auch nicht, wen ich mehr oder weniger mag (auch wenn sich das nie ganz verbergen lässt und ich das auch gar nicht will), sondern um, eine gemeinsame Sache.In einer anderen Sektion, die Aspekte des Raums zeigt (von Geopolitik über Stadtplanung bis hin zu seiner konkreten Inbesitznahme durch den Menschen), gibt es großformatige Aufnahmen vondie den Verfall der einstigen Prachtstraße von Kinshasa "Avenue Patrice Lumumba" einfangen, deren BautenKolonialismus, Postkolonialismus, westliche Wolkenkratzer-Ästhetik und sowjetischen Brutalismus in sich vereinen.Diese Fotos werden den Aufnahmen aus"American Power" gegenübergestellt, die gestochen scharfe, mittelformatige Panoramen urbaner Stadtlandschaften wie in Las Vegas zeigen, und durch ihre Größe dennicht nur sicht-, sondern förmlich erlebbar machen, der zu ihrer Errichtung und Aufrechterhaltung nötig ist.Eine echte Entdeckung sindunscharfe Porträts äthiopischer Migranten, die es nach London geschafft haben - sie hat den Bildern die jeweilige Fluchtroute der MenschenInteressant auch der Gegensatz zwischenSelbstinszenierung als Angela Davis oder Malcolm X im Vergleich zusowohl fotografisch als auch menschlichin ihrer Dokumentarfotografie.Alles akribisch aufzuzählen, das in der Ausstellung verhandelt wird, würde- zudem ist heute nach heißen Tagen in Wien wieder mal ein linder Abend, der Heurige und der Weiße G'spritzte rufen, ich bitte also um Nachsicht.Was mich selbst besonders gefreut hat, war das Wiedersehen mit dendes Pekinger East Village der neunziger Jahre um. Sein "Diary Beijing East Village" ist 2019 bei erschienen - dringende Kaufempfehlung!Zum ersten Mal überhaupt an einer Wand gesehen habe ich Teile vonlegendärer Serie "Der Park" (1971/72). Yoshiyuki fotografierte in Tokio Paare, die nachts in öffentlichen Parks Sex hatten. Aber nicht nur diese: Die Paare zogen ganzean, die sich in ihrer Schaulust so weit an die Paare heranschlichen, dass sie siekonnten, wie Yoshiyukis meist mit einem Blitz aufgenommenen Fotos belegen. Eine irre Serie, die nach ihrer Ausstellung 1980 einen derartigen Skandal verursachte, dass Yoshiyuki sie fünfundzwanzig Jahre nicht mehr zeigte.Das alles und noch mehr gibt es noch bis zum 23. Juli in München zu sehen - also per aspera ad astra und nichts wie hin.truschner.fotolot@perlentaucher.de