Peter Truschner

Der Helmut Newton - Container in Gmunden

Die Bühne gibt das Stichwort.Einen Besuch der Salzburger Festspiele wollte ich zum Anlass nehmen, mir endlich einmal das seit einiger Zeit als sommerliches Highlight durch die Medien geisternde Foto-Festival im oberösterreichischen Gmunden anzusehen. Es traf sich gut, dass ein befreundeter Regisseur zur gleichen Zeit im Rahmen der "Festwochen Gmunden""Ritter Dene Voss" mit SchauspielerInnen des Wiener Burgtheaters inszenierte.Kern des Stücks ist seit Claus Peymanns legendärer Inszenierung aus dem Jahr 1986 die "Brandteigkrapfen-Szene" , in der der Schauspielersich einen großen Brandteigkrapfen nach dem anderen in den Mund stopft und dabei- und zwar so, dass das Publikum seine Worte bis auf den Rang meist gut versteht, was viel über Voss' außergewöhnliches, handwerkliches Können aussagt, aber auch über die heute an Bühnen großteils verlorene gegangene Kunst der Stimmbildung.Philip Hochmair, der Voss' Rolle spielt, wirft sich ins Zeug, stopft sich (im Vergleich deutlich kleinere) Krapfen in den Mund, schmiert sie sich übers Gesicht und in die Haare - tapfer! Aber für die Verleihung des "Brandteigkrapfen-Awards" zum Gedächtnis an Gert Voss muss er trotzdem noch ein wenig üben. "Gmunden.Photo23" ist ebenso Teil der Festwochen. Auf dem Gelände einer ehemaligen Gärtnerei hat man einige Schiffscontainer verteilt, in denen noch bis zum 13. August die Arbeiten vonzu sehen sind. Prominente Namen -, Anton Corbijn, Mark Seliger - werden unter dem Motto "Powerplay - Fotografische Synergien von Kunst, Mode und Musik" einer "jungen, hauptsächlich in Wien lebenden und arbeitenden KünstlerInnen-Generation" gegenübergestellt, deren Hauptmedium die Fotografie" ist.





Fred Hüning in der Marienkirche Frankfurt/Oder

Karen Irmers Videoinstallation in Augsburg

Um es gleich zu sagen: Außer einer interessanten, willkommenen Abwechslung für Salzkammergut-Touristen generieren Auswahl und Hängung keinerlei Mehrwert. Warum man sich bei den jungen Positionen, die - vonabgesehen - so jung in Wahrheit gar nicht mehr sind,beschränkt hat, das aktuell alles andere als ein Hot Spot der internationalen Fotoszene und der Gegenwartskunst ist, während man bei den prominenten FotografInnen den Sprung über den Atlantik nicht gescheut hat, erschließt sich mir nicht.Kuratorinwollte nach eigener Aussage "einmal ein Projekt mit starkem Popkultur-Bezug" realisieren, das sich "im Grenzbereich der Künste abspielt".Mit Grenzbereichen hat das, was sich da im beschaulichen Gmunden abspielt, rein gar nichts zu tun. Die Schnittstelle Mode/Popkultur/Fotografie wird seit Jahr und Tag zwischen Mailand und Paris, San Francisco und New York rauf und runter beschworen, erst recht, seit Modeunternehmen wie Prada, Louis Vuitton und Cartier aktiv ins Geschehen eingreifen. Wer sowieso in der Gegend ist (in der es im Sommer gerne mal regnet), soll trotzdem gerne vorbeischauen.Gleich zwei Ausstellungen gibt es diesen Sommer von, die eine in Frankfurt/Oder, die andere in Essen . In beiden bleibt Hüning dem treu, was ich 2022 anlässlich einer Ausstellung in Berlin über ihn geschrieben habe: dass er, sondern einfach dem nachgeht, was ihm gerade interessant erscheint. 2022 hat er sich anabgearbeitet, die Barnett Newmans Frage legendäre Frage "Who's Afraid of Red, Yellow, and Blue?" aufgriffen. (Ein Jahr ist schlicht zu kurz, um die Primärfarben-Thematik abzuhandeln. Man darf gespannt sein, ob Hüning noch nachlegt.)In Essen hat Hüning nun auf eine Idee vonaus dem Jahr 2011 zurückgegriffen, die er selbst schon in deranhand von Aufnahmen des Berliner Stadtlebens variiert hat.Im Rahmen des Pixelprojekts der "Stiftung Zollverein Essen" und des Ruhrmuseums zeichnet er nun in "Wovon Maschinen träumen" ein Porträt der Stadt Duisburg und des Ruhrgebiets anhand von Orten, an denen er nie war und die er nie selbst fotografiert hat. Er bedient sich dabei der Bilder, die, im Auftrag vonaufgenommen hat.Hünings Bilder entstehen, in denen er sich die Aufnahmen auf dem Rechner von allen Seiten aus ansieht und die Blickwinkel und Details auswählt, die ihm relevant erscheinen. Dass die Gesichter dabei verpixelt sind, findet er interessant, da dadurch "derund die handelnden Personen".In der Marienkirche in Frankfurt an der Oder werden in der Ausstellung "Mutter ist aus Pommerland" Aufnahmen von Google Street View aus Polen aus dem Jahr 2021 analogen Aufnahmen gegenübergestellt, die Hüning 2005 auf einer Reise entlang der polnischen Ostsee zumgemacht hat. Wie auch immer man zu Hünings unterschiedlichen Ansätzen nach seiner international bis heute viel beachteten Serie "One Circle" steht - sie verhandeln wichtige Fragen der künstlerischen und fotografischen Herangehensweise und bieten Stoff für anregende Diskussionen.Gleich zwei Ausstellungen gibt es, die sich mit dem - was sonst - "Grenzbereich" zwischenbeschäftigen.Die eine heißt (ganz originell) "Capturing the Moment" und klotzt in der Londonermit ganz großen Namen, darunterJeff Wall, Hiroshi Sugimoto und Andreas Gursky. Die Lektüre des kuratorischen Beipackzettels ist in ihrer von Selbstzweifeln freien Naivität erheiternd: "Das Aufkommen der Fotografie veränderte den Lauf der Malerei für immer. In dieser einzigartigen Ausstellung (weil sich ja noch niemand mit den Werken der angeführten KünstlerInnen beschäftigt hat …) zeigen wir die dynamische Beziehung beider Medien anhand ikonischer Kunstwerke der jüngeren Vergangenheit."Was mir dazu einfällt, ist, dass die Tate Modern den Wechsel ihres Foto-Kurators(der als einer der ersten nachdrücklich auf bedeutende Talente wieoderhingewiesen hat) an das Parisernicht wirklich verkraftet hat (während die, Oligarchen und anderen Groß-Sammlern sowie Auktionshäusernsein dürften).





Ellen Korth im EICAS Deventer

Interessanter finde ich eine kleine, aber feine Ausstellung in Augsburg, - wobei klein es nicht wirklich trifft, immerhin versammelt Kurator Thomas Elsen Stars wieundund stellt sie KünstlerInnen wieoder dem Kollektivgegenüber. Auf der "Bildergalerie" der (leider nicht wirklich gelungenen) Homepage des Museums lassen sich anhand der ausgewählten Werke erstezwischen den einzelnen Ansätzen erkennen, und es macht Sinn, den Blick in den Ausstellungsräumen hin und her schweifen zu lassen.Zum Schluss noch ein Sprung in die Niederlande.ist seit je dafür bekannt, dass ihr besonderes Augenmerk sowohl dem Material als auch dem Design gilt, das dem Material Form verleiht. Ihre Bücher sind daher immer, die die Sinne aufs Angenehmste in Beschlag nehmen. Das war so in "Utilté", in dem sie strickende Männer und Frauen dem Publikum auf ebenso bestrickende Weise näher brachte. "Fabric of Time", an dem wiederum der legendäre Designermitarbeitete, ist eine durch Fäden und Nähte zusammengehaltene Schriftrolle aus transparentem japanischem Awagami-Papier - einzelne, auf denen sich Fotografien von historischer Unterwäsche befinden.Im Museum EICAS in Deventer bot sich für Korth nun die Möglichkeit, in ihrem Projekt " Walks " unterschiedliche Elemente zusammenzubringen.





Während des Corona-Lockdowns 2020 ist sie über mehrere Wochen jeden Tag mit ihrer Kamera den gleichen Weg abgegangen und hat festhalten, wie sich die immergleichen Pflanzen abseits des Weges mit der Zeit veränderten. "- jedoch alles andere als Langweile", heißt es im Katalogtext zur Ausstellung.An der Wand hängen die fotografischen Dokumente dieser Meditation, wieder aus Awagami-Papier, das Korth so lange in eine Lauge, bis es nur noch ein Hauch ist - fünf davon liegen zu Kugeln geformt auf dem Boden, der von Korth zur Eröffnung mit dem schier endlos aneinander gereihten Wort "und" vollgeschrieben wurde - ein, das von den Schritten der Besucher mit der Zeit verwischt und irgendwann ganz verschwunden sein wird.Mit diesem Artikel ist nun auch Schluss - schließlich gilt in Deutschland immer noch:truschner.fotolot@perlentaucher.de