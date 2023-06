Peter Truschner

© KHW, Courtesy: Rare Books, Special Collections and Preservation, University of Rochester





ist neben Klimawandel und (biologischer, geschlechtlicher, ethnischer) Diversität aktuell das große Thema im (westlichen) Kulturbetrieb. Anderswo auf der Welt dominieren Fragen von der Art "Wo bekomme ich etwas zu essen?", "" oder "Warum darf ich nicht zur Schule gehen?", aber es wäre wohl trügerisch zu glauben, dass das eine mit dem anderen nicht in Zusammenhang steht.Feminismus und der Kampf gegen Rassismus sind immer noch aktuell (wie auch nicht?!), haben aber im Ranking, was auch damit zusammenhängt, dass beim Thema Nachhaltigkeit- Gebäude und damit verbundene Beamte - unmittelbar betroffen ist. Stichwort: DasGendergerechtigkeit und Diversität sind im Grunde einfach herzustellen, indem man kompetente Frauen und People of Color rekrutiert, dabei jedoch bei aller Diversität darauf achtet, dass sieund über beste familiäre Verhältnisse, beste Ausbildung und beste Beziehungen verfügen. Es dürfte also niemand überraschen, dass seit einiger Zeitin damit verbundene Berufsfelder vordringt.Auf den ersten Blick geht es beim Thema Nachhaltigkeit natürlich umMaßnahmen.Nicht nur Museen und andere Institutionen, sondern Gewohnheit gewordene Abläufe - Festivals, Wanderausstellungen, Symposien - sind zu hinterfragen und neu aufzustellen. Eine, nicht zuletzt, weil es gilt, sich von Praktiken wie derund anderen lieb gewonnenen Selbstverständlichkeiten zu verabschieden - etwas, worin Menschen nicht wirklich gut sind.Gemessen am großen Ganzen kommt der Kultur dabei wie immer nur eine bescheidene Rolle zu, es werden aktuell im Zeichen von Nachhaltigkeit und Energiewendebewegt, unglaublich lukrative Aufträge vergeben. Es ist daher kein Wunder, dass - wie unlängst das Online-Medium dargelegt hat - sich in den letzten Jahren ein miteinander bestens vernetzter, grünerin Europa ausgeprägt hat. Auch die fragwürdige Postenvergabe an Freunde und Familienmitglieder im Umfeld von Finanzministerist ein Indiz dafür, wie wichtig und rentabel dieser Bereich ist.



Im Kunst Haus Wien ging gerade eine Ausstellung über die Bühne, die letzten Herbst bereits im Museum für Kunst und Gewerbe in Hamburg zu sehen war: "Mining Photography - Der ökologische Fußabdruck der Bildproduktion". Leider Gottes hatte ich aufgrund von terminlichen Unvereinbarkeiten erst auf den letzten Drücker die Möglichkeit, sie zu besuchen.

© KHW, Optics Division of the Metabolic Studio

Auf zwei Stockwerken wurde den BesucherInnen vor Augen geführt, wie sehr die Geschichte der Fotografie mit derdes industriellen Abbaus von Rohstoffen in Verbindung steht. Die Ausstellung versuchte einen Perspektivwechsel: anstatt wie gewohnt Umweltzerstörung, unzumutbare Arbeitsbedingungen und fragwürdige Abfallentsorgung zu dokumentieren, steht die Fotografie selbst





Zum Glück gibt es zu dieser Ausstellung anstatt der üblichen, unnötigen Ressourcenvernichtung mal einen überausden durchzublättern und zu lesen sich lohnt.Der Katalog ist wie die Ausstellung gegliedert anhand der Rohstoffe, die für die Fotografie von Bedeutung sind: Kupfer und Gold; Fossile Brennstoffe, Kohle und Bitumen; Papier und seine Beschichtung; Silber; Seltene Erden, Metalle, Energie und Abfall.Obwohl auch für Insider und ExpertInnen, die sich schon eingehender mit verschiedenen Aspekten der Fotografie und ihrer Geschichte auseinandergesetzt haben,dabei sein dürfte, wendet sich "Mining Photography" vor allem an Menschen, die sich dieser Aspekte bislang nicht wirklich bewusst waren - nicht unähnlich der Situation, als unbedarfte Autofahrer zum ersten Mal über die Emissionen des klassischen Verbrennungsmotors und dereninformiert wurden.Die jeweiligen Kapitel sind voller interessanter,bringt von seiner ersten Forschungsreise 1799 durch Süd- und Nordamerika silber -und kupferhaltige Mineralien mit, die später fürvon Bedeutung werden. Seit 1841 wird Gold für die Fixierung von Daguerrotypien verwendet - Fotos vomverkörpern somit zwei Seiten derselben Medaille.Ende des 19. Jahrhunderts wird der Gummidruck erfunden, bei dem eine große Menge an Ruß zum Einsatz kommt.Der Fotografdokumentiert eine Forschungsreise, in der es um für das Tiefdruckverfahren wichtige Bitumenvorkommen geht.Ein skurriles Foto zeigt die igehorteten Silbervorräte von Eastman Kodak als Ergebnis des Aufschwungs der Fotografie, die davon profitierte, dass sich Gold ab 1870 als Währungsstandard durchsetzt und Silber abgewertet wird. Lisa Barnard verfolgt die Spuren von, dessen wertvolle Bestandteile in China mit Salpetersäure aus Geräten extrahiert werden. Mary Mattingly dokumentiert im Kongo denvonstatten gehenden Abbau von Kobalt, das für Lithium-Ionen-Akkus unerlässlich ist.Es scheint mir sinnvoll, noch ein paar Worte über die Ausstellung zu verlieren - nicht zuletzt, da Nachhaltigkeit und Klimawandel die angesagten Narrative und mehr geförderte Ausstellungen, Publikationen und Symposien zum Thema zu erwarten sind.Als ich Mitte Mai im Kunst Haus war, hat sich außer mirin die Ausstellung verirrt, und ich habe mir Zeit gelassen und die Tafeln an den Wänden gelesen. Ich könnte mir vorstellen, dass ein kurzweilig gestalteter, mit Animationen angereichter Film, der auch ikann, das Thema besser vermittelt. Für die jüngere Generation kann auch gerne eine Datenbrille im Spiel sein.Die Ausstellung selbst behandelt ihr Thema seriös, hat mich jedoch an die technischen und naturkundlichen Themenausstellungen erinnert, die ich als Gymnasiast besuchen durfte. Die dem dokumentarischem Material beigefügten Kunstwerke vermögen abseits ihres für das Kuratoren-Team umundoffensichtlichund der dabei verwendeten Materialien nicht zu überzeugen.In den beiden unteren Stockwerken des Kunst Hauses ist übrigens eine Dauerausstellung zum Werk vonzu sehen, der sich früh füreingesetzt hat und auch für den Bau des Kunst Hauses verantwortlich zeichnet. Der- so habe ich mir angesichts der Menschenmenge sagen lassen, die sich auf der Treppe drängte - reißt nie ab.Vielleicht ja ein dezenter Hinweis darauf, dass die individuellen Kunstwerke bestimmter Menschensind als die aktuell verbreitete Bebilderung angesagter Narrative.176 Seiten, 19 x 25 cm, Soft Cover. Spector Books, Leipzig 2022, 36 Euro. ISBN: 395905632X - zu bestellen über eichendorff21 , den Buchladen des