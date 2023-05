© Saul Leiter Foundation, Kehrer Verlag

Leiters Studio in Manhattan © Saul Leiter Foundation, Kehrer Verlag

2006 erschien im (einst) an wunderbaren Büchern reichen Steidl Verlag ein besonderes Schmuckstück:"Early Color", die erste Publikation von Leiters Farbfotografien überhaupt. Leiter war zu diesem Zeitpunkt. Zehn Jahre waren vergangen, seiteine Auswahl der Fotos in einer Ausstellung in New York gezeigt hatte - die Reaktionen darauf waren wohlwollend, hatten aber für Leiters Leben und die Rezeption seines Werks keine Konsequenzen. Trotz seiner anerkannten Schwarzweiß-Fotografie und seines erfolgreichen, aber kurzenfür Magazine wieoderlebte er durchweg in, und der Großteil seines über Jahre im Verborgenen stetig wachsenden Werks war- eine Situation, die sich erst mit der Veröffentlichung von "Early Color" nachhaltig änderte, was ihm die Jahre bis zu seinem Tod 2013 versüßte.Letztes Jahr ist nun bei Kehrer die deutsche Ausgabe von "Unseen Saul Leiter" erscheinen, das man als Fortsetzung und Ergänzung von "Early Color" ansehen kann. Die Herausgeberundhaben aus zehntausend in Frage kommenden Farbfilmdias sechsundsiebzig ausgewählt, der immer noch nicht zur Gänze aufgearbeitete Bestand liegt irgendwo bei. Die Größe der Dias beträgt fünf mal fünf Zentimeter. Leiter griff bevorzugt auf 35-mm-Farbdiafilm von Kodachrome zurück, wobei er Filme bevorzugte, derenwar, da ihm deren blasse Farben gefielen (Sachgemäße Handhabung ist bei diesem Format wichtig, Fingerabdrücke können sich mit der Zeitund es langsam verrotten lassen.)Die Dias im Buch entstanden großteils, Leiters in dieser Hinsicht produktivster Arbeitsphase, bevor er sich der kommerziellen Modefotografie zuwandte. In dieser Zeit zog er mit seinem Studio mehrmals um, die Dias überlebten die Umzüge ebenso wie den. Einmal jedoch kam es im Studio zu einem Brand, und die Feuerwehr zerstörte durch das verspritzte Flammschutzmittel eine große Anzahl von Dias.Der 1923 in Pittsburgh geborene Leiter entstammte einer. Der Vater war Talmud-Gelehrter, der junge Leiter widersetzte sich seinem Wunsch, in seine Fußstapfen zu treten undwie er. 1936 hatte ihm seine Mutter zur Bar-Mizwa seine erste Kamera geschenkt - zehn Jahre später entschied er sich für die Kunst und ging nach New York.Wiestreift er von Beginn an durch die Straßen: East Village, Harlem, Downtown Manhattan, Central Park. Er richtet den Fokus bewusst auf. "Es gefällt mir, mich Dingen zuzuwenden, die sehr gewöhnlich sind und etwas in ihnen zu finden, das es nicht ist", sagt er später in der kurz vor seinem Tod fertig gestellten Doku von Thomas Leach "In No Great Hurry: Fifteen Lessons of Life with Saul Leiter".Weitere Lektionen lauten: "Alles zu wissen ist nicht gut. Es kann sehr befriedigend sein, in einem Zustand angenehmer Verwirrung zu leben" oder "" - was allzu wörtlich genommen angesichts von Leiters ungeheurem Output mit einem Augenzwinkern gelesen werden muss und sich weniger auf seine Arbeit als auf seinegegenüber den Erfolg versprechenden, ungeschriebenen Gesetzen des Markts bezieht.Ein Mitarbeiter vonerinnert sich: "Er sah aus." Als der Art Director Leiter aufforderte, ihm seine Mappe zu zeigen, kramte Leiter in seiner Tasche herum und förderte Zigarettenschachteln, Taschentücher und eine Handvoll Münzen zutage, bis er schließlich den mit Gummibändern zusammen gehaltenenmit seinen Dias hervorholte. Widerwillig warf der Art Director einen Blick darauf. (Es versteht sich von selbst, dass Leiter mit so einem Auftritt heute keine Chance hätte.)Margit Erb, die nach ihrem College-Abschluss bei Greenberg zu arbeiten begonnen hatte und heute die Direktorin der Saul Leiter Foundation ist, sah in der Ausstellung 1996 zum ersten Mal ein Farbfoto von Leiter, der sich die Abzüge nur leisten konnte, weil der legendäre Fotopapierherstellerderen Druck bezuschusste. Als sie im Laufe der Jahre mit ihm in die bis dahin kaum zu erahnendeneintauchte, fühlte sie sich wie "ein Kind in den Ferien" und erkannte mit "Schock und Freude", was für ein Experimentator Leiter auf seinem Gebiet war. Später gesellte sich außer ihrem Mannnoch die deutsche Kunsthistorikernhinzu, die an einer Dissertation über Leiters Farbfotografie arbeitete.





© Saul Leiter Foundation, Kehrer Verlag

Leiter wies immer wieder darauf hin, dass "wir" leben, "von Farbe umgeben" sind, stellte dabei jedoch zu seinem Bedauern fest, dass "Farbe etwas ist, das man die ganze Kunstgeschichte gering geschätzt hat. Zeichnen war wichtig, Form war wichtig, Farbe nicht."Leiter war indes. Der zwei Jahre ältereetwa veröffentlichte 1953 im Magazinauf mehreren Seiten seine Farbfotografien zum Thema "New York: Images of a Magic City" und hatte vierzehn Jahre voreine Ausstellung seiner Arbeiten im MoMA. Der Unterschied zwischen beiden Fotografen besteht darin, dass die Bilder von Haas ihre Qualität seinerverdankt; er war ein ungemein kreativer Straßenfotograf. Leiter hingegen interessierte sich genauso für Malerei wie für Fotografie und öffnete seinen Ansatz einer ganz alten Frage in der Malerei, "", wie sie schon in Balzacs Novelle "Das unbekannte Meisterwerk" verhandelt wird und später in die Glaubensfrage "" mündet.In seiner Farbfotografie stand Leiter, man merkt zudem den Einfluss der in New York gerade angesagten abstrakten Malerei. Seine Leitsterne dürften zeitlich jedoch früher anzusiedeln sein,und vor allem, dessen Gelb- und Rot-Töne viele von Leiters kleinformatigen Gouachen und kolorierten Fotografien prägen.Während Leiter in seiner Malerei letztlich epigonal bleibt, keine eigene Vision entwickelt, schlägt er in seinen besten Farbfotografien eine Brücke zu, den er persönlich gut kannte und der lange zu Unrecht dem Abstrakten Expressionismus zugerechnet wurde, während sich bei ihmunter dem Primat der Farbe und des Pinselstrichs zu einer Einheit verbinden - ähnlich wie auf Leiters Fotos, wo sich Innen und Außen, Vorder- und Hintergrund überschneiden,auf Schaufensterscheiben und in Regenpfützen auflösen.





Nach seiner ikonischen "Woman"-Serie wandte sich de Kooning Mitte der fünfziger Jahre in großformatigen Bildern wie "Gotham News" (1955) oder "Saturday Night" (1956) demzu. Er unternahm lange Autofahrten und war von der Geschwindigkeit fasziniert, in der Dinge für einen Moment aufblitzten und im nächsten wieder verschwunden waren. Leiter und Haas waren ebenso angetan von- wobei Leiter nicht nur vorüberfahrende, gelegentlichhinterlassende Fahrzeuge, sondern auchaus einem stehenden oder fahrenden Auto heraus faszinierten.Den letzten Schritt zumwie de Kooning in "Montauk Highway (1958)" haben beide in ihrer Fotografie nicht vollzogen. (Die Großstadt ist im Übrigen nicht das einzige gemeinsame Motiv, an dem de Kooning und Leiter zur selben Zeit in derselben Stadt arbeiteten: de Kooning nahm eine Neuinterpretation des weiblichen Akts in Angriff, Leiter schuf, auf denen meist seine langjährige Partnerinzu sehen ist.)Margit Erbs Schilderungen sind in einem für Bücher dieser Art ungewöhnlich persönlichen Ton gehalten. Sie scheut sie sich nicht,zu geben: "Als ich an diesem Text schrieb, träumte ich von Saul. Seit seinem Tod habe ich wiederkehrende Träume gehabt. Einige sind voller beängstigender Ereignisse wie Überflutungen in seinem Studio, bei denen ich bis zum Kinn in seinen herumtreibenden Sachen stehe und zu retten versuche, was möglich ist. (…) Aber in diesem Traum sehe ich Saul vor mir und breche in Tränen aus, überglücklich, dass er. Wir klopfen einander auf die Schultern und lachen. Gemeinsam fühlen wir uns ruhig und sind zufrieden."Dazu haben beide nach der Publikation dieses schönen Buches auch jeden Grund.160 Seiten, 22 x 28 cm, Hardcover. Kehrer Verlag, Heidelberg 2022, 40 Euro. ISBN: 3969000831 - zu erwerben bei eichendorff21 , dem Buchladen des