Peter Truschner

Aber das ist ja nun mal eine Kolumne über Fotografie und Fotobücher (mit manchmal schwer verdaulichem Fokus auf Gegenwart und Kunst), keine übers Kochen.





Frankreich. Da sind wir schon beim Thema. So langweilig die Paris Photo auch war (und in absehbarer Zukunft auch bleiben wird, es kann im Grunde nur schlimmer werden), gab es in Paris doch zeitgleich zwei richtig gute Ausstellungen.Ich habe aus Termingründen nur eine davon gesehen - die auf Jeu de Paume und Le Bal verteilte Retrospektive "".Der gleichnamige Katalog dazu ist beierschienen und kann schlicht als Must Have bezeichnet werden, sowohl für die, die nach einem stringent aufgebauten und reich bebilderten Überblick über das Thema suchen, vor allem aber für jene, die die Arbeiten im Grunde kaum oder gleich gar nicht kennen (was nicht verwerflich ist, weil sich die Wahrnehmung der Arte Povera lange auf Malerei und Skulptur beschränkte).Etwa(*1947) großformatige, ausdrucksstarke Gesichter (später spezialisierte er sich auf Holzskulpturen);(*1943) Film Stills eigener Performances, in deneneine größere Rolle spielten als ein konkreter Inhalt;(*1940) übermalte Fotografien von stehenden, liegenden und laufenden Menschen mit expressiven Farbstrichen (später verfertigte er höchst komplexe Skulpturen aus Einzelteilen, die er gewann, indem er zum Beispiel ein Objekt wie ein Klavier auseinander nahm und neu zusammensetzte); die von den Ideen der Land Art inspirierte(*1940) arbeitete von Beginn an mit der Kamera, die Fotos dokumentieren ihrein den sechziger und siebziger Jahren, was bei den US-Pionieren der Land Art wie Robert Smithson oder Walter di Maria lange als verpönt galt. Grisi stellte 1968 ihre Arbeiten in Leo Castellis legendärer New Yorker Galerie aus, wo sie unter anderem aufEindruck machten."Fotografie wird Buch, Dokument, Allegorie, (Tafel-)Bild, Skulptur, Installation, Performance", heißt es zutreffend im Text zur Ausstellung. Anfänglich nur Hilfsmittel, beginnen sich Fotografie und Video zu emanzipieren und für sichZugleich ist es frappant zu sehen, wie diese Ästhetik heute in den Arbeiten jenes Teils der jungen Generation wiederkehrt, der sich bewusst wieder mitbeschäftigt - wobei es für den einen oder die andere sicher überraschend sein wird, zu sehen, was in den sechziger und siebziger Jahren gerade im Bereich installativer und performativer Unterwanderung (oder aber Überhöhung) des Mediums ausprobiert wurde. Spannend!420 Seiten, 22 x 23 cm, Soft Cover. Atelier EXB, Paris 2022, 55 Euro. ISBN:Von der andern Pariser Ausstellung, zu der ich es leider nicht geschafft habe, erzählte mir beglückt Photo-Talker ( "Pepper's Photo Chat" ) und Autor: die Retrospektive des ukrainischen Fotokünstlers(*1938) - "Ukrainian Diary".Aus zwanzig der bedeutendsten Serien Mikhailovs zeigt die "Maison europeénne de la photographie" (MEP) achthundert Fotografien. Kein anderer fängt die Zeit unter dem Diktat der Sowjetunion, ihren Zusammenbruch und die mit vielen Hoffnungen und Sehnsüchten verbundene, chaotische Zeit nach 1989 so ein wie Mikhailov: irrwitzig, intim, vulgär, theatralisch, banal, pathetisch, hässlich, hart, pornografisch, idiotisch, bitter, liebevoll, verspielt.Zur Ausstellung ist beiein prächtig gestalteter Katalog erschienen, dessen erste Auflage rasch ausverkauft war.. 576 Seiten, 17 x 24 cm, Hard Cover. Mörel Books, London 2022, 2. Auflage, 50 Euro. ISBN:Auf der Paris Photo habe ich zum ersten Mal ein Buch in Händen gehalten, das mich, als ich es im Newsletter des Pariser Verlagszum ersten Mal wahrgenommen habe, sofort interessiert hat:Mit einer analogen Mittelformatkamera fotografiert Soren das Display ihres Smartphones. Auf dem Display sind ausschließlich Bilder zu sehen, die im Zuge derentstanden sind, die die letzten Jahre in Kalifornien wüteten, wo Soren lebt.Bilder, die nicht wahllos dem Internet entnommen wurden, sondern von Soren und ihren Freunden in Sozialen Netzwerken wie Twitter gepostet und geteilt, manchmal sogar eigenhändig vor Ort geschossen wurden: zum zwischen Stahl- und Kobaltblau changierenden Nachthimmel hoch; eine brennende Tankstelle wie aus einem Hollywood Action-Kracher;von Bäumen; dunkle Silhouetten von Menschen, die ihre Fäustestrecken; und mitten drin, als wesentlicher Bestandteil der ganzen Komposition:Schlieren, die Sorens Finger auf dem Display hinterlassen haben, als sie darüber wischten - ein von höllischem Feuer grundiertes "Action Smearing".





Einfach wunderbar, diese buchstäblich- erst recht im Vergleich zur ansonsten üblichen, wohlstandsbürgerlichen Gediegenheit, für die aktuell "Habitat" steht. (Eigens geschrieben habe ich darüber nicht, weil das Ausmaß der allseitsdieses Langzeitprojekts - Buch, Ausstellung, Publikum, Medienecho - sogar mich einmal sprachlos gemacht hat.)Wie auch immer. "Surface Tension" ist ein richtig tolles, passend zur Haptik eines Displays auf einer glänzenden Folie gedrucktes Buch, das ich selbst immer wieder mal zu Hand nehme - das Ganze inklusive Hardcover zumvon nur dreißig Euro.. 64 Seiten. 22 x 34 cm, Hard Cover. RVB Books, Paris 2022, 30 Euro. ISBN: 2492175081Zum Schluss für alle, die es a) nicht so mit Büchern, und b) einfach nicht genug kriegen können vom immer nochstreifenden, fotografierenden, Bücher und Ausstellungen förmlich ausschwitzenden, dabei in allem so gut wie vorbehalt- und schrankenlos agierenden Workaholic und- für die gibt's jetzt die ultimative Hommageals Download und auf DVD - wie immer natürlich am besten zu erwerben über eichendorff21 , den Buchladen desFrohes Fest und guten Rutsch wünschttruschner.fotolot@perlentaucher.de