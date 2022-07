Peter Truschner

© Mila Palm (Wien)

Hochsommerliche Beiträge von Fotolot haben traditionell ein bisschen fragmentarischen und leicht hedonistischen Charakter, meinemgeschuldet. Diesmal liegt es jedoch an der großen Hitze und meiner in dieser Zeit eher unüblichen,im Studio, bei der auch nebenher so einiges anfällt, um die leicht überdrehte Meute bei Laune zu halten, zuletzt mit marinierten Wolfsbarschfilets und Pastis Grand Cru von Henri Bardouin aus der Provence. Zurnach getaner Arbeit steht die Anmietung einer Partyinsel auf der Alten Donau im Raum - na, mal sehen.Insofern schließe ich diesmal im Folgenden an Dinge an, die im Fotolot schon angesprochen wurden (ohne dabei natürlich Resteverwertung zu betreiben und die LeserInnen zu langweilen).Zuerst ein Nachtrag zu meinem kleinen Österreich-Schwerpunkt vom 24. Juni.Bis zum 28. August zeigt das Wiener Leopold Museum noch die Ausstellung "Geschäfte mit Kopien - Der fotografische Kunstverlag Otto Schmidt".Eigentlich etwas, das mich vom Titel her nicht vom Hocker reißt. Generell habe ich mit der vor allem auf dem akademischen Feld stark ausgeprägten Neigung, kunsthistorisch in die Zeit vonundzurückzukehren, ebenso wenig am Hut wie mit Arbeiten, die im Jahr 2022 immer noch aufundherumreiten (ganz schlimm vor allem dann, wenn man dazu glaubt, dem Zeitgeist Genüge tun und etwains Spiel bringen zu müssen).Es ergab sich jedoch, dass ich bei einer Führung des Kuratorsdurch die Ausstellung zugegen war. Zum Glück, denn Ponstingls Vortrag warund von stupendem Detailwissen, sodass die BesucherInnen ihn derart mit Fragen löcherten, dass Mitarbeiter des Museums am Ende baten, man möge doch zu einem Ende kommen. Ponstingls Kompetenz darf dabei nicht überraschen. Langjähriger Fotokurator der Albertina und heute wissenschaftlicher Mitarbeiter des Fotoinstituts , forscht und schreibt er nun seit gut zehn Jahren zu dem Thema.Worum geht es?Aufgrund der rasch wachsenden Anzahl von Fotoateliers wurde es (nicht nur) in Wien ab Mitte des 19. Jahrhunderts schwierig, von individuellen Aufträgen zu leben. So entstand ein, die in Zeitschriften, Büchern und auf Postkarten rege Verbreitung fanden. Aus Berufsfotografen wurden Fotoverleger wie, der unter anderem auch das Potenzial derfür die damals ungleich höher gestellte und allseits betriebene Malerei erkannte.In den achtziger Jahren hatte er es zu einer stattlichen Sammlung von etwa viertausend selbst fabrizierten Fotos zu Studienzwecken gebracht (Landschaft, Architektur, physiognomische Studien). Dererforderte zudem Vorlagen aller Epochen von der griechischen Klassik bis zum Barock, die Theaterbegeisterung der damaligen Zeit spiegelte sich in privaten und kostümierten Porträts von SchauspielerInnen wider.Das einträglichste, schon damals weltweit organisierte Geschäft waren aber - wie könnte es anders sein - die nicht selten in Form eines offenen Geheimnisses vertriebenen. Schmidts Archiv umfasste rund achttausend Aufnahmen von Sujets aus diesem Bereich.zeugen vom Kampf um die Frage, was noch als "" durchging oder schon "unzüchtig" war - selbstredend, dass diese Scharmützel um Sitte und Anstand einen immensen Werbeeffekt hatten und Schmidt auf diesem Sektor zu einem der größten Player über das Gebiet der österreichisch-ungarischen Monarchie hinaus machten. (Anfangs waren die Modelle übrigens namenlos und unterbezahlt, mit der Zeit wurde ihr Name genannt, sie wurden besser bezahlt und hatten ein gewisses Mitsprachrecht in Bezug auf das, was in Umlauf gebracht wurde.)Ein wichtiger Punkt ist dabei schon damals das: ob das Negativ zur Gänze reproduziert oder nur ein Ausschnitt gezeigt wird; ob das Positiv nachbearbeitet wird (Kolorierung wurde mit der Zeit recht beliebt): in welchen visuellen oder textuellen Kontext das Endergebnis gestellt wird.Die in der Ausstellung nicht nach Werkgruppen, sondern nach Aspekten der Produktion, Zirkulation und Konsumtion gezeigten Fotografien sind wirklich interessant anzuschauen, wobei ich bekenne, dass ich mich anfangs vor allem für die Aktstudien interessierte, nicht zuletzt, weil ich selbst ein (wenn auch ganz anderes) Buch zu dem Thema veröffentlicht habe unddie Grundvoraussetzung für das liefern, was sich seit Längerem in meinem Atelier abspielt.Als ungleich komplexer undstellen sich jedoch Serien heraus, die um das Thema "" kreisen, und die letztlich darauf hinauslaufen,mit großem Wiedererkennungs-Effekt zu schaffen. Angefangen mit Schmidts Serie "Wiener Typen" von 1873, die "in nostalgisch-verklärendem Stil gewissermaßen eine kleine" (Ponstingl) bot, wird daraus: die herzlich-derbe Marktfrau; der honorige Professor; das süße Vorstadtmädel; der schneidige Leutnant; die verführerische Schauspielerin; der verschlagene Zigeuner. Letztlich ein Sammelsurium all dessen, was man damals unreflektiert in beliebten Lustspielen und Operetten zur Aufführung brachte, und dessen rigider (sexistischer, rassistischer) Klassismus in raren Stücken wie Schnitzlers "Reigen" kenntlich gemacht wurde.Politisch heikel ist das nicht zuletzt in einer Zeit, die verrückt ist nachaller möglichen Phänomene, ob von Tieren, sozialen Klassen, ethnischen Gruppen oder indigenen Völkern, dabei nicht selten bewertet anhand nationalistisch-imperialistischer Blaupausen wie, wert/unwert. Seinen Niederschlag findet das Ganze mit der Zeit letztlich sowohl im kapitalistischen Verwertungszusammenhang als auch der faschistischen und kommunistischen Propaganda und der (nicht nur)Jene, die die Ausstellung nicht besuchen können, verweise ich auf den beim Salzburger Verlag "Fotohof" erschienenen, gleichnamigen Katalog , der abseits von Ponstingls das Thema vertiefenden Text einfach ein wunderbares Bilderbuch ist: auf 296 Seiten gibt es insgesamt 438 Abbildungen - unbedingt anschauen!. 296 Seiten, 19x24 cm, Softcover. Fotohof Edition, Salzburg 2022, 35 Euro. ISBN: 978-3-903334-41-0++++++++++++++++++++++In aller Knappheit noch die zweite Ergänzung, diesmal zum letzten Fotolot über das Festival in Arles - ein Beitrag, den man als meineansehen kann, da ich nicht vor Ort war. Zu überschaubar erschienen mir das ganze Pressematerial und die zusätzliche Recherche, als dass ich mich dazu überwinden konnte, mich auf den Weg zu machen.Im Artikel habe ich zwar das nun seit ein paar Jahren andauernde Abfeiern vonkritisiert, jedoch lobend die zweibändige Ausgabe im Schuber ihrererwähnt. Da Zweiteres offenbar ein wenig unterging, hier noch mal in aller Deutlichkeit: Einfach eine- mit hochinteressanten, kleinen Erzählungen der Stripperinnen über ihr Leben, ihre private und berufliche Situation plus einem "Making of" samt Kontaktabzügen -, deren Erwerb ich trotz des happigen Preises allen FotofreundInnen noch mal ans Herz legen möchte - am besten natürlich bei eichendorff21 , dem Buchladen des. 304 Seiten, 23,5 x 27, 5 cm, Hardcover im Schuber. Steidl Verlag, Göttingen 2022, 85 Euro. ISBN: 3969990025Schönen Sommer wünschttruschner.fotolot@perlentaucher.de