AktuellFestival: Triennale RAY 2018 . Vom 24. bis 27. Mai widmet sich die Triennale in Frankfurt und Umgebung dieses Jahr den. Mehr als 40 internationale KünstlerInnen konnten dafür gewonnen werden, darunter prominente Namen wie Guy Tillim, Boris Mikhailov, Cao Fei oder Martin Liebscher. Einen Höhepunkt bildet dabei die herausragende Videoinstallation Incoming von, der die Flüchtlingsproblematik mit einer Wärmekamera der US-Army in gespenstischen Bildern einfing. Ein Must See. Am 25. Mai gibt es im Frankfurter MMK 3 vormittags um 10 Uhr dazu ein Künstlergespräch mit Mosse. - P.T.Discount Tipp: Tomasz Gudzowaty . Seit April gibt es beieinen Abverkauf von Fotobüchern aus dem, darunter Klassiker vonund. Ein Juwel stellt das Buch PROOF vondar. Gudzowaty zeigt Positive seiner Aufnahmen mit dem legendären Planfilm Polaroid Typ 55, die sonst als Proofs für die Auswahl der Negative dienen. Über- und unterbelichtet, zerkratzt und verschwommen überwinden diese Arbeiten die Grenzen zur Malerei und schlagen eine Brücke zu Marlene Dumas und Luc Tuymans. Ein Must Have für spektakuläre 16 Euro, das im Online-Angebot von L. B. bereits vergriffen, in einzelnen Läden aber noch erhältlich ist. Passend dazu gibt es in der Bremernoch bis 23.06. die Gudzowaty-Ausstellung "Paper Dreams" zu sehen. - P.T.Ausstellung:. Imin Essen gibt es die erste umfassende Ausstellung zum Werk von Luigi Ghirri (1943-1992) außerhalb Italiens. In rund 300 kleinformatigen Fotografien rückt der gelernte Vermessungstechniker Ghirri seiner Umwelt einfallsreich auf den Leib, und greift dabei u. a. auf Elemente des Films, der Werbung, der Mode und der Kartographie zurück. Beiist zeitgleich ein sorgfältig gestaltetes Buch zur Ausstellung erschienen. - P.T.Discount Tipp:. Die Gründer von Errata Editions - Valerie Sonnenthal, Jeffrey Ladd, Ed Grazda - haben es sich zur verdienstvollen Aufgabe gemacht,für Enthusiasten und Studierende wieder zugänglich zu machen. Bei BILDBAND Berlin gibt es jetzt ausgewählte Werke der Errata Editions für 22 €, darunter"Beyond Caring" oder"The Banquet". Am 18.05. gibt es dazu um 19:00 bei Hannes Wanderers 25 Books ein Gespräch mit. - P.T.