Dennis Jelonnek: Fertigbilder

Polaroid Sofortbildfotografie als historisches und ästhetisches PhänomenEdition Metzel, München. 304 Seiten mit 164 Abbildungen. 28 EuroDie Sofortbildfotografietechnik der US-amerikanischen Polaroid Corporation verbreitete sich nach ihrer Markteinführung 1948 weltweit und erregte durch die Jahrzehnte mit zahlreichen Innovationen regelmäßig Aufsehen – eine ihrer Popularität entsprechende Beachtung durch die Kunst- und Fotografiegeschichte wurde dieser „one-step photography“ bislang jedoch kaum zuteil.Aus drei Blickwinkeln nimmt die vorliegende Studie daher das Phänomen des in sechzig Sekunden entstehenden Polaroid-Fotos in den Blick: Einleitend rücken die Entwicklung der Technik und ihre spezifischen Gebrauchsweisen in den Fokus, die dann durch einen Blick in die Fotografie-, Wissenschafts- und Designgeschichte des 19. und 20. Jahrhunderts ergänzt werden, aus und in denen die Sofortbildtechnik sich formte und einschrieb. Schließlich wird die Nutzung der Technik und ihrer Sofortbilder im Bereich der Kunst anhand exemplarischer Arbeiten von Robert Heinecken, Andy Warhol, Marcel Duchamp und Cyprien Gaillard analysiert. In dieser umfassenden Zusammenschau werden so nicht nur kulturgeschichtliche und ästhetische Dimensionen des Phänomens Polaroid anschaulich, sondern auch erstmals ihr Zusammenhang mit wissenschaftshistorischen und ökonomischen Entwicklungen.: Dennis Jelonnek, geboren 1983, studierte Kunstgeschichte und Kulturgeschichte an der Humboldt-Universität zu Berlin. Seit 2018 ist er wissenschaftlicher Mitarbeiter von Professor Peter Geimer am Kunsthistorischen Institut der Freien Universität Berlin.