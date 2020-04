In dem ersten Band mit Geschichten von Charlotte Krafft passiert auf 160 Seiten eine ganze Menge: Einmal rutscht eine der Erzählerinnen auf einer Lache Olivenöl aus, stürzt von dort aus ins Hafenbecken und landet auf einem Seeigel, ein anderes Mal wird ein Vergewaltiger zur Schneekugel. Außerdem gibt es Reisen ins Ewige Eis, genauso wie Weissagungen, unverlässliche Erzähler, genauso wie doppelte Böden und Welterkundungen ebenso wie Selbsterkundungen. Und eben: Humor ebenso wie Verzweiflung, Forscherdrang wie Depressionen.Am Donnerstag, dem 23. April wird Charlotte Krafft im Rahmen eineraus dem Astra Berlin (zusammen mit Paulina Czienskowski & Marius Goldhorn) zum ersten Mal aus dem Buch lesen. Darüber hinaus wird in den nächsten Wochen ein Musikvideo einer eigens für das Buch von Charlotte Krafft gegründeten Musikgruppe Premiere feiern.Charlotte Krafft: "Die Palmen am Strand von Acapulco, sie nicken – Eine endlose Geschichte über den Tod in einer fremden Welt von". Erstausgabe, 160 Seiten. Erscheinungstermin: 4. Mai 2020 im Korbinian Verlag, Berlin.ISBN 978-3-9821220-2-1Der Preis: 16 €Versandkostenfreie Vorbestellung hier.