Beliban zu Stolberg: Zweistromland

Kanon Verlag, Berlin 2023. 208 Seiten, 23 Euro: Die Rechtsberaterin Dilan ist Tochter kurdischer Aleviten, die Verfolgung und Gewalt ausgesetzt waren. Doch darüber schweigen sie. Erst als ihre Mutter stirbt und sie selbst ein Kind erwartet, arbeitet Dilan gegen das unerträgliche Schweigen an: Sie reist nach Diyarbakır im Osten der Türkei. Die alte Stadt am Tigris ist die heimliche Metropole der Kurden. Hier haben ihre Eltern einst gelebt, geliebt und gekämpft.: Beliban zu Stolberg, geboren 1993 in Hamburg, wuchs in Husum auf. Sie hat eine deutsche Mutter und einen kurdischen Vater. Sie studierte Drehbuch an der Deutschen Film- und Fernsehakademie Berlin, danach Arbeit als Drehbuchautorin für TV und Kino.Seit 2023 nimmt sie an der "Netflix Writing Academy" teil. Zweistromland ist ihr Debütroman. Beliban zu Stolberg lebt in Berlin.