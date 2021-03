Frank Horvat © Atelier Editions Xavier Barral

© Timm Rautert, Steidl Verlag

© Deanna Templeton, MACK Books

Die einen reden von der dritten Welle, die anderen glauben. endlichzu sehen: alles eine Frage des Standpunkts, der Prioritäten und der Anwendung virologischer, logistischer und wirtschaftlicher Datenlagen auf das öffentliche wie private Leben.In Bezug auf die künstlerische Fotografie hat man es da leichter - leider, muss man in diesem speziellen Fall sagen. Es tut sich nämlichund hat sich überhaupt schon seit längerer Zeit so gut wie gar nichts getan. Wo sich im ersten Lockdown noch ein paar Funken regten, wo man in zweckoptimistischer Begeisterung versucht hat, Geschmack amund an Podcasts auf Spotify zu finden, ist das ab November 2020 in einer großen Apathie mehr oder weniger zum Erliegen gekommen.Aus dieserarbeitet man sich nun langsam hervor wie unter einer schweren, warmen Bettdecke, wenn man noch nicht genau weiß, ob der Tag, der vor einem liegt, es wert gewesen sein wird und man ihn nicht besser unter der Decke im Bett verbracht hätte.ExpertInnen haben sich ins Zeug geschmissen, um in Online-Führungen Hintergrundwissen zu vermitteln - aber Ausstellungen, die man im Real Life besichtigen konnte, gab es natürlich keine. Und jetzt, wo etwa das Publikum in Wien schon länger als in Deutschland potenziell wieder in die Museen kann, halten sich die Besucherzahlen sehr in Grenzen.Einerseits könnte man das eben auf die Angst vor der dritten Welle schieben und den offensichtlich gefährlicherendes Virus, die damit einhergehen. Andererseits könnte es auch mit dem Phänomen zu tun haben, das in der Pandemie schmerzhaft im Raum und zur Diskussion stand: dass den allermeisten Leuten - den verantwortlichen PolitikerInnen geradeso wie Anna und Otto Normalverbraucher - die Kunst offensichtlichoder gar essenziell fehlt.Manche stellen sich lieber nicht Frage, was wohl von den "bleiben würde, würden all die fraglos fließenden öffentlichen Gelder für Theater, Orchester, Museen und Filmförderung eines Tages einfach nicht mehr fließen.Kleinere, innovative Verlage haben in den letzten Monaten kaum neue Bücher herausgebracht. Auch die etablierten Verlage haben sich überwegend zurückgehalten. Bücher, die in den Programmen bereits vorkamen, sind teils noch nicht erschienen, die Veröffentlichung auf einen späteren Zeitpunkt verschoben worden; und bei denen, die erschienen sind, setzt man meist auf Bewährtes:aus der Geschichte der Fotografie oder aber durchfinanzierte Kataloge von Museen und anderen Institutionen.Zwei, eventuell drei Bücher, die ich daraus interessant finde, werden von mir noch in anderen Beiträgen in den nächsten Monaten eingehender besprochen werden (man muss sich den aktuell raren heißen Stoff schließlich gut einteilen). Auf die anderen - die meisten ordentliche, auf ein mit den etablierten Namen vertrautes, zahlungswilliges Publikum hoffende Publikationen - möchte ich an dieser Stelle in einer kleinenfür die interessierten LeserInnen des Fotolot gebündelt hinweisen, wie ich das sonst manchmal bei Ausstellungen mache.Der wunderbare französische Verlag Website ) werden nach Barrals Tod von den Mitarbeitern weitergeführt. Leider zwingt diese Situation, die sich durch die unmittelbar darauf folgende Pandemie verschärfte, dazu, dass bislang nichts Innovatives oder Riskantes auf dem Programm steht, wie das früher selbstverständlich war. flaniert Anfang des Zwanzigsten Jahrhunderts durchwiederum streift in den achtziger Jahren durch zeigt eine neue Auswahl von Fotos jener Gegend im ländlichen Frankreich nahe der Schweizer Grenze, wo er am elterlichen Bauernhof aufwuchs. Dazu gibt es demnächst ein weiteres Buch aus der hübschen Serie des Verlags über "Vögel" vonverlegt den Katalog "Voll das Leben" zuAusstellung bei C/O Berlin; dazu ein klassisches Coffee Table Book über die Dreharbeiten des James Bond Klassikers "Goldfinger" und den Katalog zur aktuellen Retrospektive vonin Essen, "Tim Rautert und die Leben der Fotografie".(Über, die der 2019 früh verstorbene Kurator Okwui Enwezor mal die "meistunterschätzte Fotografin ihrer Generation" nannte, und ihre vierhundertsiebzig Seiten starke Werkschau wird hier noch ausführlich zu sprechen sein. Wer sich die strammen fünfundneunzig Euro nicht leisten kann oder will - trotzdem auf jeden Fall ins Buch hinein schauen.)Beibegnügt man sich vorerst mit Porträts vonim bewährten kontrastreichen schwarzweißen Magnum-Style; im Laufe des Jahres gibt es jedoch die eine oder andere interessante Publikation. (Manche Leica/Magnum-Style-Knipser sind in den sozialen Medien übrigens schonbeim Gedanken an dieim September 2021. Ja, wie denn auch nicht angesichts von Selbstauskünften wie dieser: "Berlin Photo Week is athat enriches all areas of life.")Beigibt eseinigermaßen vorhersehbare, dennoch sehens- und lesenswerte Abhandlung zum Thema "Body" (mit Fotografien üblicher Verdächtiger wie Cindy Sherman, Sally Mann, Araki, Daido Moriyama, Jürgen Teller, Bettina Rheims usw.).Aus den Verlagsprogrammen ergab sich ein kleiner Schwerpunkt dasund Teenagern betreffend.Beigibt es dazu"What She Said" - Porträts junger, weiblicher Goths und Punks in Kalifornien, meist farbige und schwarzweiße Frontalaufnahmen kombiniert mit persönlich gehaltenen Texten sowie fotografierten Tagebuchseiten und Eintrittskarten zu Konzerten. (Eigentlich langweilen mich diese im Grunde seit den Anfängen von Daguerre und Niepce, spätestens aber seitimmergleichen frontalen Einzel- und Gruppenporträts; in diesem Buch und zu diesem Thema passt das jedoch. Berührender Höhepunkt dieser Art der Annäherung bleiben natürlich weiterhin"Sweet Nothings").Beihatin ihrem Buch "Future Perfect" Porträts von minderjährigen Models versammelt, die von der großen Karriere träumen. Die meisten posen dementsprechend gestylt im ambivalenten, leicht schrägen Setting der Wohnung der Eltern oder in ihren Jugendzimmern.liefert eine einmalige Sonderausgabe eines modernen Fotobuch-Klassikers:"Raised by Wolves" über das problematische Leben von Teenagern in San Francisco und Los Angeles in den späten Achtziger und frühen Neunziger Jahren. In einer Box gibt es nun fünfundvierzig beschriftete, faksimilierte und teils unveröffentlichte Polaroids aus dem Langzeitprojekt, das am Ende die Form "Raised by Wolves" annahm.Alles in allem ein paarund Bücher, in die zumindest einen Blick zu werfen sich auf jeden Fall lohnt. Substanzielleres (nicht zuletzt von mir) dann demnächst wieder in dieser Kolumne.. 168 Seiten 19,5 x24,5 cm. Hardcover. Mack Books, London 2021, 45 Euro. ISBN 978-1-913620-05-9. 120 Seiten, 15,5 x 24,5 cm, Hardcover. Kehrer Verlag, Heidelberg 2021, 30 Euro. ISBN 978-3-96900-006-9 2021 (Kaufen bei eichendorff21