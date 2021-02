© Andy Sewell, Skinnerboox

© Andy Sewell, Skinnerboox

Manche Bücher, Filme, Gemälde, sprechen nicht nur die Sinne und den Verstand auf eine unmittelbare Weise an, sondern verführen auch zu einem eindeutigen Urteil: großartig, belanglos, nett, außergewöhnlich, langweilig, zeitlos, sind Wörter, die bei ihrem Anblick oder ihrer Lektüre auf der Zunge liegen.Selbstverständlich ist dieses Urteil ein subjektives, selbst wenn es dem gängigen Urteil der meisten KritikerInnen und anderen ZeitgenossInnen entspricht. Ebenso kann es vorkommen, dass ein Kunstwerk, das ExpertInnen als für eines der größten Gemälde aller Zeiten halten wie Velazquez' "Las Meninas" dem einen oder der anderen als allzu "geschickt" oder "gewollt" erscheint.Um gleich beizu bleiben: Er gehört zu jener Kategorie von Malern, die man im Englischen als "" bezeichnet, sowie es auch "a writer's writer" gibt. Es handelt sich dabei um Leute, dieund Probleme der Gattung in ihrer Arbeit thematisieren, damit jedoch nicht immer den ganz großen Erfolg gehabt haben wie Velazquez, derund Bacon beeinflusste, während etwa, der de Kooning,und Cecily Brown inspirierte, bis heute eher Insidern bekannt ist.In der Literatur sind das etwa Arbeiten von("The Making of Americans") über William Gaddis ("JR") bis Mark Z. Danielewski ("House of Leaves"), in denen Formen und Stilmittel eingesetzt werden, die das lineare, auf Einfühlung und Identifikation setzende Erzählen aufbrechen und dabei mit Wiederholungen, Pausen, Abbrüchen, wechselnden Erzählperspektiven, aber auch mit Zitaten, Kommentaren, essayistischen Einschüben oder fragmentarischer, direkter Rede arbeiten.Genauso wie es Sinn macht, immer wieder zu den Klassikern zurückzukehren - Tolstoi, Jane Austen, Goya, Hitchcock -, genauso macht es Sinn, sich mit solchenauseinanderzusetzen, auch wenn man sie selbst nicht für ergiebig hält oder sich nur für bestimmte Aspekte interessiert. Die Qualität solcher Arbeiten spielt dabei sogar eine untergeordnete Rolle - wichtiger ist, dass sie in derund der Art der Konstruktion einen Anlass bieten, sich mit den eigenen Mittel und den eigenen Konstruktionen auseinanderzusetzen.Einen solchen Anlass bietet das Fotobuch "Known and Strange Things Pass"(2020) von hier auf Vimeo). 1978 geboren, lebt und arbeitet Sewell in London. Für sein erstes Buch "The Heath" (2012), hat er jahrelang fotografische Exkursionen in einem weitläufigen Londoner Park unternommen, der über große Teiche verfügt, dichten, alten Waldbestand und eine Heide- und Sumpflandschaft. Ein Stück konservierter Wildnis, über das von Angestellte der Stiftung "English Heritage" sorgsam wachen. Das Buch wurde vonumgehend gehyped und Teil seiner "Photobook History", so dass sich KuratorInnen und Medien rasch und nachhaltig um Sewells Arbeit versammelten.In seinem neuen, inzwischen dritten Buch geht es nun vordergründig um das für das freie Auge unsichtbare, dessen Glasfaserleitungen unvorstellbare Datenmengen transportieren und die Kommunikation im Internet ermöglichen. Sewell hat in der unmittelbaren und näheren Umgebung jener Orte fotografiert, an denen die Kabel aus dem Ozean auftauchen und ins Festland münden.Natürlich geht es aber um viel mehr. Eugenie Shinkle hat das in einer Rezension für dasgut zusammengefasst: "Das Buch handelt von der tiefen und komplexen. Es geht um die Unmittelbarkeit der Berührung und das alltägliche Wunder von Handlungen über große Entfernungen, die, die die Dinge trennen und die Zerbrechlichkeit der Verbindungen, die sie zusammenhalten." Und Sewell selbst ergänzt: "Dinge, die in ganz unterschiedlichen räumlichen oder zeitlichen Zusammenhängen existieren, vermischen sich auf einmal und koexistieren. Welten, die wir für getrennt hielten, fließen ineinander - das, das, das Physische und das Virtuelle."So weit so gut. Wer sich ausführlicher dafür interessiert, dem seien ein Interview des Magazinsund ein Gespräch aufempfohlen. Studierende können dabei zudem lernen, wie man jene Dinge sagt, bei denen JournalistInnen und KuratorInnenwird. (Wobei die große und letztlich für alle lukrative Kunst darin besteht, ihnen das angenehme Gefühl zu geben, als habe man wichtige Aspekte der eigenen Arbeit oder ihren tieferen Sinn erst aus ihrem Mund erfahren.)Sewell behandelt die Fotos im Buch nicht als Einzelbilder, sondern als Bestandteile eines, das auf der einen Seite gleich bleibt, auf der anderen immer in Veränderung begriffen ist. Akzidentelle Phänomene im ewigen Fluss der Dinge, auf die Sewell oft nur durch einen Zufall stieß und deren Abfolge im Buch konsequenter Weise auch eine andere sein könnte.Die Fotos sind einnehmend, zeigen Facetten des Meeres und Menschen darin, Strand, Krebse, Kabelkästen,, eine Drohne, Fußabdrücke im Sand. Als wäre man selbst am Strand unterwegs und würde den Blick mal auf dieses, mal auf jenes richten, und am Ende selbst ins Wasser gehen.Alles in allem ist das Material wie schon in "The Heath" einfach zu leicht(gewichtig), zu erfreulich, ohne größere Ambivalenzen oder Irritationen. (Teile von Hampstead Heath etwa gelten als Hotspot fürs sogenannte "Gay Cruising". Homosexuelle wurden dort bis weit in die Neunziger Jahre von der Polizei und von Reportern vonDrecksblattförmlich gejagt. Keine Spur davon im Buch.) In diesem Sinn stellt es eher eine ungewöhnliche Variante dessen dar, was man heute ein "Coffee Table Book" nennt, dessen Parameter leider schleichend auf den Bereich des künstlerischen Buches übergreifen.Um auf den Anfang des Textes zurückzukommen: "Known and Strange Things Pass" eignet sich gut als, um die eigenen künstlerischen Kriterien zu hinterfragen: Welche Bilder würde ich auswählen? Wie würde ich sie anordnen? Würde ich auch nur durchwegs "positive" Motive verwenden? Wie wäre es mit historischen Einschüben? Wie steht es mit den Wiederholungen, mit denen Sewell arbeitet, oder mit Bildern, die sich voneinander nur durch ein kleines Detail unterscheiden?des Buches: Würde ich soviel weiße Fläche lassen, weiße Seiten, auf denen sich rechts nur ein mehr oder weniger schmaler Rand jenes Fotos befindet, das auf der nächsten Seite zur Gänze zu sehen ist? Und würde ich eine Doppelseite, auf der sich schon zwei, drei Fotos befinden, wiederum mit einem solchen Rand auf der linken Seite versehen beziehungsweise überfrachten, der auf ein Foto auf der vorhergehenden oder einer ganz anderen Seite verweist?Das ist das, was dasBuch neben denen, die es einfach gerne durchblättern werden, für Profis und ambitionierte Laien interessant macht. Langfristig würde ich mich aber dann doch eher mit Velazquez beschäftigen.Noch bis 10. April zeigt die Berlinerdie gleichnamige Ausstellung . 192 Seiten, 24 x 32 cm, Hardcover. Jesi/Italien 2020. 40 Euro. ISBN 978-88-94895-36-0