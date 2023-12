1.

24 Weihnachtsgeschenke ohne jeden Kompromiss! Wie in den letzten Jahren haben wir auch 2023 durchsucht nach Büchern, die helfen,. Im Grunde tut das ja jedes gute Buch, weil jedes gute Buch immer auch etwas zur Gegenwart hinzufügt oder etwas an ihr besser verständlich - oder- macht. Aber 2023 war ein besonderes Jahr. Die Krisen brauen sich zusammen wie die Gewitter in einem vom Klimawandel bestroffenen Landstrich - und der Klimawandel selber spielt natürlich auch eine Rolle: Israel, Ukraine, Russland, Iran: Manchmal liegt der Trost einzig darin, dass Bücher aufklären! Nötiger als 2023 waren sie nie.Sie wissen: Wenn Sie beibestellen, unserem Buchladen, helfen Sie auch demHier die Bücher in zufälliger ReihenfolgeChina! Noch eine Gefahr für die Demokratie! Ein Buch "gerade noch zur rechten Zeit", ruft Kai Strittmaier in der SZ.Manche Leute lieben ja Soziologie. Dies Buch gibt eine Antwort auf auf Andreas Reckwitz "Gesellschaft der Singularitäten": So groß ist die Polarisierung gar nicht, wie Reckwitz behauptet. Man muss nur aufpassen, dass man nicht auf die "Triggerpunkte" tritt.Bewältigungen der Vergangenheit, hier und dort und besonders in Russland, wo sich zeigt, welche Folgen dasauf ein Land haben kann.Kein anderer Journalist in Deutschland setzt sich so ehrlich und streitbar mit denauseinander.Am Freitag, den 13. November 2015 (vendredi 13), hatten sich in der, auf den Terrassen mehrerer Cafés und vor dem Stade de France sieben IS-Kämpfer in die Luft gesprengt.berichtet vom Prozess und liefert ein Bild des grausamen Geschehens, wie auch des Prozesses, der mit seinen nüchternen rechtsstaatlichen Regeln die Katharsis seiner jetzigen Lektüre erst ermöglicht.Geschichte eines jahrhundertelangen Kampfes. Verblüfft sind die Rezensenten von der Ähnlichkeit der Rhetorik von Stalin und Putin in Bezug auf die Ukraine.Wer verstehen, wie sich das Böse über Jahre in Gesellschaften einnistet, muss Tagebücher aus der Vergangenheit lesen, zum Beispiel:"Ich will die Chronistin dieser Zeit werden".Auch diemuss umgeschrieben werden. Dieser Band belegt, warum, und das äußerst unterhaltsam.Was-Rezensent Lothar Müller überim Jugoslawien-Krieg liest, erinnert ihn an die Ukraine dreißig Jahre später.ist kurz nach der Veröffentlichung des Romans gestorben.Der rätselhafte Vadim Baranow war Regisseur und Produzent von Reality-TV-Shows, bevor er zur grauen Eminenz von Putin wird. Ein besonderer, düsterer und sehr aktueller Roman über dieDie beiden-Redakteure erzählen, wie führende SPD-Politiker, aber nicht nur sie, Deutschland über Jahre in dieführten. Ein Abgrund.Der Westen hat sichlassen, und jedes Land fand sein eigenes Modell. Die Briten reichen gerne Tee.Diewar 2023 ein großes Debattenthema. Erinnert sei an Katja Hoyers und Dirk Oschmanns DDR-Apologien.spielt bei diesem Spiel nicht mit.Dastraktiert die Menschen seit Jahrhunderten. Aber jetzt traktieren sie es.erzählt die ganze Geschichte.Ein weiteres Debattenthema dieses Jahres:. Dieses Buch ist allerdings ausschließlich für natürlich Intelligente geeignet.Wer ein Land und eine Sprache verstehen oder sich zumindest in sie einfühlen will, sollte sich. Polen lieferte in diesem Jahr einen der wenigen Hoffnungsschimmer.2023 war ein gutes Jahr für die deutsche Literatur, auch dank einiger alter weißer Männer wie Uwe Timm, Durs Grünbein, aber auch dem nicht ganz so alten: Die Kritiker haben seine Familiensaga zwischen Hamburg, Odessa und Tel Aviv geliebt.Nochmal: Vier Generationen, ein Schmöker. Gefeiert.Währendin Flammen steht, wird aus dem Jungen, der er damals war, ein junger Mann. Der Krieg aus der Perspektive eines Kindes: Es ist wichtig, dieses Buch, wie das von Dzevad Karahasan zu lesen, hoffentlich nicht, um sich auf Kommendes vorzubereiten.Menschenrechtsaktivistinhat 2023 denbekommen. In ihrem Buch erzählen Frauen in iranischen Gefängnissen. Ihre Losung "" ist die schönste Losung, die eine Revolution je hatte.Am 7. Oktober 2023 wachte der israelische Soziologein einer anderen Welt auf. Entsetzt und verzweifelt waren unzureichende Worte, um das Massaker der Hamas zu fassen. In diesem bereits vor zwanzig Jahren geführten und aktualisiert veröffentlichten Briefwechsel mithaben sich die beiden Gedanken zur Situation in Israel gemacht."Der Buchhändler aus Kabul" war ein Bestseller, zwanzig Jahre später kehrt die norwegische Journalistinerneut nach Afghanistan zurück.Auch Nature Writing ist politisch. Moore trocken zu legen, war einst ein Akt der Aufklärung, weil so die auch in Europa grassierende Malaria bekämpft wurde. Heute werden sie renaturiert. Annie Proulx plädiert in einem Essay fürs Moor und seine Kultur.In diesem Buch erfährt man, was ein "" ist: ein gemaltes Abbild ohne Vorbild, also ein auf reiner Fantasie beruhendes Porträt. Rembrandt malte Tronies, und zwar zum gleichen Zeitpunkt und in der gleichen Stadt, in dersein "Cogito ergo sum" erdachte.