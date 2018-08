Vorgeblättert

RomanAus dem Slowenischen von Klaus Detlef Olof.Folio Verlag. Wien. 2018. 352 Seiten, gebunden, 25 Euro.Über ein halbes Jahrhundert ist vergangen, seit Jadrans Großvater nach Istrien kam und dort eine Familie gründete. Nun ist er tot, und auch Jadrans Vater hat nach Ausbruch des Bosnienkrieges die Familie verlassen. Mit dem Besuch im Haus des Großvaters beginnt die Suche des jungen Mannes nach der eigenen Identität und führt ihn unweigerlich in die Wirren auf dem Balkan. Der Zerfall des Staates und dessen neue Grenzen haben auch die Familienbande zerschnitten. Einzig der Feigenbaum im Garten seines Großvaters scheint alle Stürme unbeschadet überstanden zu haben.Goran Vojnović, geboren 1980 in Ljubljana, studierte Regie an der Theater- und Filmhochschule Ljubljana. Sein Romanerstling "Čefuri raus!", in dem es wie in vielen seiner Werke um das Zusammenleben von Slowenen und Zuwanderern aus den ehemals jugoslawischen Nachfolgestaaten geht, sorgte für Aufsehen. Er ist Regisseur zahlreicher Filme. Seine Bücher sind in viele Sprachen übersetzt. Bei Folio ist 2016 "Vaters Land" erschienen.