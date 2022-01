Peter Truschner

© Katrin Jaquet

© Fred Hüning

© Manuela Braunmüller

© Antonia Gruber

Das Fotolot ist als Kolumne für Gegenwartsfotografie konzipiert und dabei überwiegend dem künstlerischen Spektrum verpflichtet. Nach Art einesnehme ich mir dabei die Freiheit, nach dem zu suchen, das mir als besonders lohnenswert erscheint. Zwar schreibe ich auch mal eine berechtigte Hymne auf ein Buch überoder verreiße ein anderes über. Prinzipiell verorte ich mein essayistisches Schreiben nicht anders als meine Romane jedoch in der Gegenwart.Wer das bedenkt und sich einigermaßen mit der Materie auskennt, wird nachvollziehen können, dass es manchmal nicht einfach ist, etwas zu finden, das einen begeistert. Zu ähnlich sind verschiedene Ansätze, zu klar erkennt man historische Vorbilder oder die Absicht, Trends und. Und ja, vieles ist (mir) einfach zu vordergründig und zu wenig komplex. (Und nein, nur weil man sich eines analogen "Michael Ackerman Retro Styles" bedient oder von "Post-Fotografie" faselt, werden die Dinge nicht automatisch komplexer.)Manchmal versuche ich,polemisch zu übertünchen. Gemessen an den Emails, die ich bekomme, sind Beiträge dieser Art bei den LeserInnen besonders beliebt. Aber auch wenn gewisse KuratorInnen und KünstlerInnen es sich verdient hätten, dass man ihnen rhetorisch immer wieder mal einenverpasst, möchte ich das Fotolot nicht zu einem Zentralorgan für Kulturbetriebspolemik werden lassen.Was also machen? Das innere Trüffelschwein dazu zwingen, Seitenwege zu gehen, nicht immer nur strikt der eigenen Nase nach. So kann es passieren, dass man auf außergewöhnliche Positionen stößt, die im Betriebsrauschen wenn auch nicht untergehen, so doch vielleicht (noch) nicht ganz die ihnen gebührende Aufmerksamkeit bekommen.Vom 14. Januar bis zum 6. Februar zeigt das Berliner Künstlerhaus Bethanien die Ausstellung "neg" von. Nach dem Tod ihrer Mutter hat sie deren chronologisch geordnete und etwa hundert Jahre bis zur Urgroßmutter zurückführende Fotoalben durchforstet und dabei festgestellt, dass die Bilder ausschließlich Szenen aus dem Leben einer glücklichen Familie zeigen - nicht einmal Momente der Enttäuschung oder Langeweile gibt es. Negative älteren Datums sind mit der Zeit verloren gegangen. Jaquet rekonstruierte sie digital, überlagerte damit Positive jüngeren Datums und erzeugtevon ästhetischer Gebrochenheit und, die die Flieh- und Zugkräfte zum Ausdruck bringen, denen eine Familiengeschichte ausgesetzt ist.1971 in Rendsburg geboren, kehrt Jaquet damit zu ihren Wurzeln und einer ihrer besten Arbeiten zurück. Schon in ihrer Abschlussarbeit 1998 an der Kieler Hochschule - "Mama I-III" - steht die Familie im Mittelpunkt, dabei vor allem die Person der Mutter. Bereits damals arbeitet Jaquet mit Schichten und Überlagerungen. In der Serie "Mama I" projiziert sie Dias des Gesichts ihrer Mutter auf ihr eigenes Gesicht. "Mama II" ist das Ergebnis eines performativen Aktes: Sie projiziert Fotos aus ihrer Kindheit an die Wand, geht physisch-körperlich in sie hinein - teils nur als Schatten oder gespenstisches Volumen -, schlüpft in die Rolle verschiedener Personen und fotografiert sich dabei selbst.Die Verfremdung wirft dabei immer auch die Frage auf, inwieweit das Bild von der Kindheit von vermeintlich objektiven, starren Bildern odergeprägt ist.Bei "Mama III" werden Bilder der Kindheit durch den weit aufgerissenen Mundprojiziert, durch die Rundung des Gaumens entsteht der Eindruck einer. Konzeptuell und visuell großartig! Ich musste spontan an"Heads" denken, von denen Mark Stevens sagt: "Es ist, als würde man in eine Höhle gehen und das wilde Tier riechen, bevor man es sieht." Eine Singularität auch in Jaquets Oeuvre, das an sich von großer Feinmotorik geprägt ist.Zur Ausstellung erscheint in einer Auflage von dreihundert Exemplaren das von der Buchkunst Berlin - Verlegerin Ana Druga gestaltete, 118 Seiten starke Buch "Revisions", das einen Überblick über Jaquets Schaffen bietet.ist FreundInnen der Fotografie vor allem durch das bei Peperoni Books erschienene Buch "One Circle" bekannt - ein Buch, dasgeschlagen hat. Fotos daraus hingen etwa in der Londoner Photographer's Gallerydas Buch wurde vomunter die Top Ten des Jahres gewählt. Und das völlig zurecht: Bis heute ist es das visuell wohlüber eine Paar-Beziehung sowie die Geburt und das Heranwachsen eines gemeinsamen Kindes. Zu verdanken hat Hüning das auch seiner Partnerin Karoline, die mit der Selbstverständlichkeit einer französischen Filmschauspielerin der siebziger Jahre großteils nackt vor der Kamera agiert.1966 geboren, findet Hüning spät zur Fotografie und gehört dem ersten Jahrgang der 2004 gegründeten Ostkreuzschule für Fotografie an. Aus einem bürgerlichen Beruf kommend, verkörpert er jene Sorte immer seltener werdender AutodidaktInnen, die, sondern einfach dem nachgehen, was sie gerade interessiert.2015 verfremdet und rekontextualisiert er im Fotobuch "Private Rooms" von UserInnen privat hochgeladene Sex Pics auf. Daneben gibt es immer wieder Kostproben seines, etwa, wenn er für die Wochenendausgabe derdie "Berliner Stadtberge" fotografiert.Mit einer Mittelformatkamera überrascht er 2020 im Schloss Neuhardenberg mit klassisch schönen Fotos von Pferden. Alles in allem das Gegenteil des bei KuratorInnen wie Publikum gleichermaßen beliebten, wie es etwaoderseit Jahr(zehnt)en erfolgreich praktizieren.In der aktuellen Ausstellung der Kommunalen Galerie Charlottenburg mit dem leider nervigen Titel "Hi how are you" ist Hüning nungelungen. Mit auf drei Quadrate verteilten sechsunddreißig Fotos bezieht er sich in figurativen Variationen der drei Primärfarben auflegendäres Bild "Who's Afraid of Red, Yellow, and Blue?" aus den Jahren 1966 bis 1970. Auch anmuss man unwillkürlich denken, wenn man vor Hünings Quadraten steht.Aber Hüning huldigt diesen Meistern der Monochromie nicht nur, ersie zugleich. KünstlerInnen nachfolgender Generationen wieberichteten von der einschüchternden, geradezu, die Newman, Kelly oder auchumgab. Kein Wunder, dass Kelly und Rothko am Ende für ihr Werk konzipierte Kapellen ausstatteten. Hüning entzieht jedemden Boden, indem er auf banale Materialien wie Spülhandschuhe und Plastikflaschen zurückgreift.Was Marx bierernst mit Hegel gemacht zu haben glaubte, macht Hüning augenzwinkernd mit Newman und Kelly: Er stellt sie vom Kopf auf die Füße. Amüsant und. Unbedingt anschauen.Unbedingt anschauen muss man sich, wenn man vor Ort ist, auch die in künstlerischer Hinsichtder Ausstellung, für mich im Alterssegment unter dreißig Jahren die größte des Jahres überhaupt:"One Chicken" (2021). Auf 144, als dichtes, großes Rechteck angelegten Fotografien hat sieim fotografischen Gestus der Produktfotografie mit der Kamera festgehalten.Anders als Jaquet oder Hüning, die ihr Können schon öfter gezeigt haben, ist die 1993 geborene Braunmüller erst mit dem unprätenziösen, dabeiFilm "Cow's Milk" (2018) aufgefallen, der die industrielle Verwertung all dessen dokumentiert, was sich von der Besamung bis zur Schlachtung aus einer Kuh profitorientiert gewinnen lässt. Dazu gibt es noch Fotos von Küken, nachdem sie geschlüpft sind, und weißeNichts, erst recht nicht Braunmüllers unspektakulärer Insta-Account , deutete auf einen solchen konzeptuellen Wurf hin, wie er mit "One Chicken" nun vorliegt. Die zarten, teils winzig kleinen Knochen vor pechschwarzem Hintergrund sind von einer zugleich, dass Philosophen des Wiener Kreises sich mit diesen Fotos ebenso wohl gefühlt hätten wie Sufi-Mystiker, die sich für gewöhnlich der Betrachtung des nächtlichen Sternenhimmels in der jordanischen Wüste hingeben. EineSchwer zu sagen, wie es mit Braunmüller weitergeht. In der, wie sie sich für das Verhältnis von Mensch und Tier interessiert und für die Rechte der Tiere einsetzt, kann ich mir nur schwer vorstellen, dass ihr die Mechanismen desauf Dauer besonders zusagen. Aber vielleicht findet sich jemand, der dieses große Talent entsprechend zu fördern weiß.Vom 24. Januar bis 20. Februar gibt es in der Kieler Werkstatt-Galerie von Rainer Gröschl Polaroids vonzu sehen. Proben ihres Talents hat Gruber - wie Braunmüller Jahrgang 1993 - bereits mehrfach abgegeben. Aus Nylon, Holz und Glas fertigte sie 2019 eindrückliche, die ihr Frauen gaben, die Opfer sexueller Übergriffe wurden.In der Serie "TTC" nimmt sie analoge Manipulationen an digitalen Porträts vor und thematisiert dabei die Fragilität der Identität sowie die. Ein Prozess, den sie 2019 in "Advertising" erweitert, einer Collage aus prothetisch zusammengefügten menschlichen (Gesichtern, Gliedmaßen) sowie nichtmenschlichen (Tieren, Früchten, Messern und Spritzen) Bestandteilen.In [ˈzɛlpstpɔrtrɛː] von 2020 zeigt sie 494 verwischte Polaroids in Schwarzweiß: In langen Reihen in gleichen Abständen unter und nebeneinander hängende Fotos,, die Gruber zugleich ist und nicht ist. Die Fotos von sich selbst nahm sie wie einstim Atelier auf, wobei sie Wert darauf legt, dass sie für sich selbst Modell steht, und nicht sich selbst oder ihren Gemütszustand darstellt.Gruber kennt offensichtlich die aktuellen Diskurse - von #metoo und male/female gaze bis zum Aufbrechen von Geschlechterrollen -, illustriert sie jedoch nicht, sondernund interpretiert sie. In [ˈzɛlpstpɔrtrɛː] können die einzelnen Fotos auch für sich selbst stehen, müssen keine klare Botschaft produzieren, sodass das Ergebnis, aber auch. Wenn man den Blick rasch schweifen lässt, geraten die Bilder in Bewegung und werden wieder zu der Performance, der sie entstammen.Alles bis hierhin Erreichte bündelte sich in der Ausstellung "Bipolaroid Disorder", die Gruber 2021 im Zuge des Kölner Photoszene Festivals realisiert hat.Nach Jahren intensiver Arbeit als Studentin, Praktikantin, Dozentin und Projektleiterin gelingt Gruber - man kann das nicht anders sagen -ihrer Performance ordnet sie an einer großen Wand und an den darum gruppierten Stelen an. Von einer gewissen Entfernung betrachtet, von der linken auf die rechte Seite wechselnd und schließlich in der Mitte landend, formen die Fotos riesige Gesichter. Dieser Effekt ist von Gruber gewollt, und wer auf ihrem Insta-Account die mit ihrer Kollegin Annika Hoffmann geleisteteverfolgt, die nötig war, ihn zu erreichen, weiß, warum Gruber schreibt: "Schweiß und Tränen haben sich gelohnt."Das haben sie tatsächlich.Ausgehend davon, dass auch ich natürlich nicht alles kenne, obwohl ich mir genug Bücher und Ausstellungen anschaue, dazu ungefragt unzählige Links und PDFs zugeschickt bekomme: Angesichts dieser mit "Bipolaroid Disorder" erreichten inhaltlichen und handwerklichen Konsequenz; dieser Akribie und Disziplin; dieses Spiels mit dem Raum; dieser nun erlangten Balance zwischen Ordnung und Offenheit ist Antonia Gruber auf dem von ihr besetzten Gebiet mit dasunter dreißig Jahren im deutschsprachigen Raum.Sollte es noch den einen oder die andere dieses Rangs geben, die mir entgangen sind, wäre mir das im Sinne der Gegenwartsfotografie nur recht.truschner.fotolot@perlentaucher.de