Peter Truschner

Khin, eine burmesische Straßenhändlerin in Bangkok 2011 © P. T.

Gemessen an den Reaktionen der LeserInnen besteht eine Qualität von Fotolot darin, etablierte Personen und angesagte Positionen zu hinterfragen und wieder in den Raum ergebnisoffener Kritik zu überführen. Manchmal fällt das nicht schwer wie bei den Vorgängen um das geplante deutsche Fotoinstitut. Ab und an muss man einem künstlich aufgeblasenen Event wie der Ausstellung von Lars Eidingers Fotos in der Kunsthalle HamburgIn seltenen Fällen ist man leider gezwungen, Kritik an den Erzeugnissen von Personen zu üben, die man schätzt. Ein solcher Fall liegt aktuell mit neuem Buch "Die Kunst nach dem Ende ihrer Autonomie" vor, in dem es um einenin der Kunst geht, dessen Konsequenzen über die Kunst hinausreichen.Das bisher vorherrschende Ideal autonomer Kunst ist Ullrich zufolge. Unterscheidungen zwischen Kunst und Kommerz lösen sich für ihn ebenso auf wie fest umrissene Werkgrenzen und Rollenklischees. Durch Globalisierung und Digitalisierung werden aufbasierende Parameter ebenso hinfällig wie die Grenzen zwischen Kunst und Kommerz, Aktivismus und Profit, Tafelbild und Design.Aus all dem ergibt sich ein Bild von Kunst als einem, das sich aus unterschiedlichen Quellen speist, teils widersprüchliche Anliegen in sich vereint, und dadurch einerseits weniger greifbar wird, andererseitshat als jemals zuvor.Besonderes Augenmerk widmet Ullrich der, die Forderungen nach Inklusion, Nachhaltigkeit und Diversität nachkommen soll und will, was zu Formaten im Zeichen von Bewegungen wie #führt, die von Ullrich ausdrücklich begrüßt werden.Warum Ullrichs These einerseits zutrifft, andererseits die Verhältnisse im deutschsprachigen Raum in entscheidenden Punkten verfehlt, soll im Folgenden ausführlicher besprochen werden, weil es - changierend zwischenundsymptomatisch ist für eine Art und Weise, aktuell über Kunst zu sprechen: vollerund affirmativer (Selbst-)Zuschreibungen.Ullrich ist einer der versiertesten Denker auf dem Gebiet der Kunst und ihres Betriebs.vor traditionell als zu profan angesehenen Bereichen wiewollte er der Kunst das Abgehobene nehmen, die Kunstwerke "tiefer hängen" (so der Titel seines Buches aus dem Jahre 2003) und das Nachdenken darüber nüchterner gestalten - eine Haltung, die angesichts des sich erhitzenden Kunstmarktes und der Preise für die auftrumpfende,der Nullerjahre à la Koons oder Eliasson angemessen war und 2016 im Buch "Siegerkunst" kulminierte, dessen Titel geradezu sprichwörtlich wurde.Ullrichs neues Buch beginnt mit einem Bekenntnis: "Wenn ich auf die heutige Kunstwelt blicke, kommt es mir vor, als hätte ich einen Filmriss gehabt (...). Auf einmal wirken die Ideen und Ansprüche und Ideen autonomer Kunst fremd (...), Also versuche ich mich in dieser neuen Welt zurecht zu finden."Das Bescheidene, das dieses Bekenntnis prägt, ist leider im darauf folgenden Text nicht mehr aufzufinden. Was auch damit zu tun hat, dass diese Selbstauskunft zu einem Gutteil kokett ist - ist es doch schon lange Ullrichs Agenda, traditionelle Parameter wie "", "" und das historische Fundament, auf dem sie stehen, zu hinterfragen.





Sarath, ein singhalesischer Koch in Kandy, Sri Lanka 2014 © P. T.

"Die Kunst nach dem Ende ihrer Autonomie" ist über weite Strecken weniger Analyse als Datensammlung über die, der gegenwärtig von der Kunst gemacht wird.Die afroamerikanische Künstlerinhat für das MoMA Sneakers entworfen, deren Design einen Bezug zu ihren "" hat. Durch den Erwerb der Sneakers kann man sich "zum Ziel einer diskriminierungsfreien Gesellschaft bekennen", zugleich bieten sie "Anlass zu starken Gefühlen". Dumm nur "dass diedadurch geschwächt wird, dass der Hersteller 'Vans' mit der Skater-Szene assoziiert wird, der lange ausschließlich Weiße angehörten". Das "weckt den Verdacht", es "könnte sich um ein Marketing-Manöver der Schuhmarke handeln, das vom Museum gar noch darin unterstützt wird".Der schwarze, homosexuelle Sängerbrachte eine auf 666 Exemplare limitierte und in Anspielung auf eine Stelle im Lukas-Evangeliumteure Edition von Sneakers namens "Satan Shoes" heraus, deren Luftpolsterungenthalten soll. Zudem hat Lil Nas X bewusst das Design eines Klassikers von Nike raubkopiert, deren Geschäftsführung so humorlos war, genau das zu tun, worauf Lil Nas X gehofft hatte:Faith Ringold hätte das von Ullrich als eine "Form des Gelingens postautonomer Kunst" beschriebene Team vonum Hilfe bitten sollen, "Vans" vorher zu durchleuchten. Sie konnten - neben ihrer wertvollen forensischen Arbeit für Institutionen wie den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte - einen Aufsichtsrat des Whitney Museums als Produzenten von Tränengas outen. (Bis dahin dachte man ja, die CEOs börsennotierter US-Unternehmen und Geldinstitute wären zu ihrer Kunstsammlung gekommen, indem sie in luftigen,über sonnenüberflutete Almwiesen tanzten.)Später ist noch vondie Rede sowie von Versteigerungen eines Tyrannosaurus Rex und des Ferraris von Michael Schumacher als Artefakte der Gegenwartskunst bei Christie's.Danach kommt Ullrich auf den "überstrapazierten und entleerten Kunstbegriff" zu sprechen. Zuerst behandelt er (wie schon 2007 in "Gesucht: Kunst!") daswie Moritz, Schiller oder Schleiermacher, die eine "kunstreligiöse Sehnsucht" bedienten, "die gerade in säkularen Gesellschaften fortlebt".Irgendwann leiert dieser quasi-religiöse Anspruch aus, spätestens, als moderne Avantgardistenentwickelten, was jedoch eine zunehmende Wahl- und Kriterienlosigkeit beförderte. Eine Reaktion darauf war: Kunst war, was in Museen und Galerien, Messen und Auktionshäusern als solche präsentiert wurde - eine Sache, die unmittelbar mit Geld und Macht zusammenhängt, weshalb Ullrich vom "Recht des Stärkeren" in der Kunst spricht.Danach wurde "durch die Globalisierung diePerspektive auf das Kunstgeschehen aufgegeben", was zu einer "" geführt hat.Einst "verhalf der gesellschaftliche Status von Auftraggebern Hofkünstlern wie Velazquez zu Autorität". Heute kann Kunst Ullrich zufolge dadurch Autorität gewinnen, "wenn sie auf einausgerichtet ist" und "große Themen" im Fokus hat wie "ökologische Probleme, Gewalt, Unterdrückung, sexuelle und rassifizierte Hierarchien, patriarchalen Kolonialismus".Positionierungen dieser Art operieren erfahrungsgenäß nicht selten mit einem. Allgemein ist es der alte, weiße,- darüber braucht in unseren Breitengraden auf Kunsthochschulen und im Kulturjournalismus nicht mehr diskutiert werden. Bei Ullrich gerinnt das zur Figur des autonomen, weißen, heterosexuellen, überwiegend männlichen Künstlers als"Trotz der prägenden Macht der globalisierten Kunstinstitutionen gibt es aber nach wie vor KünstlerInnen, die der Idee autonomer Kunst folgen. (...) Sie werden es von Jahr schwerer haben, Aufmerksamkeit zu erzielen. Welche KuratorInnen stellen sie noch aus? Welche Sammlungen, die aufbedacht sind, interessieren sich noch für sie?" Schließlich "werden sie nicht nur übersehen", sondern der "Ignoranz und Bequemlichkeit" beschuldigt, als ", (...), voller blinder Flecken und Ausschlussmechanismen".kommt nicht in Form von Vampiren oder Körperfressern in die Welt, sondern von autonomen KünstlerInnen, die auf "ihrer gesellschaftlichen Sonderstellung und (...) uneingeschränkten Freiheit" beharren. Die Feindseligkeit, mit der man ihnen gegenübertritt, haben sich die KünstlerInnen redlich verdient, wenn sie "rücksichtslos und verschroben (...) mitgegen ihren Statusverlust protestieren".Immer wieder kommt Ullrich im Buch auf Facetten seiner offensichtlichen Abneigung gegen autonome Kunst zu sprechen: "Die Gunst, ja, Gnade des Kunstwerks hatte man sich immer erst zu verdienen, man hatte sich gut zu benehmen, abzuwarten, interpretationswillig zu sein, bevor man darauf hoffen durfte, einen Moment der Erleichterung oder Erlösung zu erleben (...) Als Schöpfung einesbewies das Kunstwerk seine Überlegenheit gegenüber allen, die es deuten wollten. (...) Wie vergleichbare Denkfiguren in anderen Bereichen als patriarchal dekonstruiert wurden könnte dies auch dem Werkbegriff widerfahren". Er "könnte alseingeschätzt werden". Dabei "müsste das nicht sein", weiß Ullrich. "Etwas anderes als ein bisschen mehr Reflektiertheit wird von KünstlerInnen überhaupt nicht verlangt".Wie immer darf, nachdem man sich am Feindbild abgearbeitet hat, dienicht fehlen. Ullrich: "Diese Kritik kommt von denjenigen, die sich in ihrerangegriffen fühlen. Sie bezeichnen ihre GegnerInnen am liebsten als '', womit sie einen Begriff vereinnahmen, der ursprünglich aus der afroamerikanischen Bürgerrechtsbewegung stammt und diejenige würdigen soll, die wach gegen Diskriminierungen sind (...). Wer 'Wokeness 'als Ausdruck für eine selbstgerechte, hochmütige Form von Aufgeklärtheit verwendet, will das ursprüngliche."





Ullrich kommt aus der Tiefe des Hochschul-Milieus. Nach Dozenturen und Gastprofessuren war er ab 2006 Professor für Kunstwissenschaft und Medientheorie an der Hochschule für Gestaltung Karlsruhe, 2015 legte er sein Amt nieder und reüssiert seither als freier Autor. Was Ullrich von seinen akademischen Jahren geblieben ist: ein stabiles Netzwerk, heute weit vor aller Begabung das Um und Auf im Kunstbetrieb.

Ma,eine burmesische Frau im Zug nach Mawlamyaing, Myanmar 2013 © P. T

Ullrichs Kollaborationen allein während der für viele autonome KünstlerInnengeprägten Corona-Zeit: ZKM Karlsruhe, Hamburger Kunsthalle, Alfred Krupp von Bohlen und Halbach Stiftung, Landesbüro für Bildende Kunst NRW, Kunsthaus Wiesbaden, Leipziger Buchmesse, Deutschlandfunk Kultur, Museum der Bildenden Künste Leipzig, Friedrich Ebert Stiftung, Bayrischer Rundfunk, TU Dresden, Art Cologne, Muthesius Kunsthochschule, Kulturpolitischen Gesellschaft E. V. Nicht zu vergessen das mehrheitliche Fundament dieser Aktivitäten: die Bundeskulturstiftung, das Auswärtige Amt, die Ministerien und Senate für Kultur und Wissenschaft der jeweiligen Länder und Städte, Neustart Kultur und so weiter.Apropos ausbleibende Honorare: Werfen wir einen Blick auf die "gesellschaftliche Sonderstellung" und die, die zu verteidigen autonome KünstlerInnen sich Ullrich zufolge anschicken könnten, da sie ihnen "in der Moderne oft dazu dienten, sichdessen zu bemächtigen, was außerhalb ihrer Welt lag".Als ein Beleg unter unzähligen mag der Kunstbericht desdienen, den derwie folgt zusammenfasst : "Das durchschnittliche Nettoeinkommen von Kunstschaffenden beträgt 11.400 Euro. Der Anteil der künstlerischen Tätigkeit liegt jedoch nur bei 5000 Euro, der Rest wird durch Nebenerwerb erwirtschaftet.ist die Lage bei Bildenden KünstlerInnen. Hier liegt das Durchschnittseinkommen aus künstlerischer Tätigkeit bei. (...) Kunstschaffende nehmen bei dereine führende Rolle ein, vierzig Prozent sind."Interessant auch die Aussagen der Vorsitzenden des Österreichischen Kulturrats, Maria Anna Kollmann: "Dadurch, dass viele Mittel an öffentliche Kultureinrichtungen gebunden sind, sind es gerade die Förderungen für autonome Kultureinrichtungen und Kunstschaffende, diewerden. Zudem sind diese Förderungen oftmals intransparent."Man kann sich vorstellen, zu welch egoistischen und aggressiv-selbstherrlichen Exzessen derart "privilegierte" Einkommensverhältnisse verführen!Zum Vergleich: Die Direktorin des Kunsthistorischen Museums Wien, Sabine Haag, verdiente, der Direktor der Wiener Albertina, Karl Albrecht Schröder,. Verhältnisse, die 1:1 auf Deutschland übertragbar sind und Ullrichs Bild autonomer Kunstschaffender im Jahr 2022 als an den Haaren herbeigezogeneerscheinen lassen.



In Wahrheit sind nicht die einkommens- und netzwerkschwachen sowie wenig geförderten autonomen Kunstschaffenden das Problem der deutschen Kunst, gleich, welcher Sparte, sondern deren totale Verbeamtung und Verschulung und ein daraus hervorgehendes Cliquen- und Seilschaftswesen.



StaatskunstbeamtInnen und StaatskunstgewerblerInnen in Film,Theater, Oper, klassischem Orchesterbetrieb, Museum und Hochschule arbeiten auf Basis einer vom Souverän bestenfalls monatlich ausbezahlten Staats-Alimentation, nicht selten auf Lebenszeit. In die Gehälter und Renten dieser Männer und Frauen und ihrer MitarbeiterInnen sowie in die Erbauung, Erhaltung und Erweiterung der angeschlossenen, von fest angestelltem Personal besachwalteten Gebäude fließen neunzig Prozent der Kulturförderungen der Bundesrepublik Deutschland und Österreich.

"J", ein burmesischer Fahrrad-Taxifahrer in Rangun, Myanmar 2015 © P. T.

Wie ist Ullrichs Buch unter diesem Aspekt zu bewerten?Einebesetzt allmählich die Plätze, die vorher von eher kulturkonservativen Männern besetzt waren, da kann man ohne eindeutiges Bekenntnis rasch den Kürzeren ziehen, wie der gruselige Bericht vonaus den USA zeigt, wo "die neuen Puritaner" (Applebaum) gezielt missverständliche Worte und Gesten, die teils in die Jugendzeit zurück reichen, dazu nutzen, KonkurrentInnen zu denunzieren und karrieretechnischDas internationale Kunstbetriebsmilieu der akademisch geprägten Upper (Middle) Class diversifiziert sich, und alle wollen so gut es geht, weiter ihrabbekommen - auch Wolfgang Ullrich, der mit diesem Buch dahingehend für sich wirbt und "Self Design" betreibt, wie der Philosophdas nennt.





Lehmann hat in der Lettre International Nr. 135 unter dem Titel "Kunst. Moral. Freiheit" Ullrichs Positionierung dezidiert kritisiert: "Wenn man sich im Kunstsystem vorschreiben lässt, was es für ein Kunstwerk heißt, 'frei von Diskriminierung' zu sein, dann werden damit zwangsläufig interne Zensurprozesse getriggert, die dazu führen, dass bestimmte Zeichen, Symbole und Aussagen vermieden werden oder ihr kritisches Potenzial verlieren. (...) Es ist eine historische Errungenschaft liberaler Demokratien, dass sie sich eine fiktionale Kommunikationssphäre geschaffen haben, wo es keine Darstellungsverbote gibt und alles, was dargestellt wird, auch negiert, dekonstruiert und ironisiert werden kann, und zwar unabhängig, was einzelne Personen oder gesellschaftliche Gruppen oder die Mehrheit der Gesellschaft davon halten. (...) Wenn Politik in der Kunst definiert, was rassistisch oder sexistisch ist, dann sind diese Themen für die Kunst verloren, weil sie sich dann nur noch eindeutig und ambivalenzfrei - also unkünstlerisch - darstellen lassen. Und wozu braucht man noch Kunst, wenn sie nur zeigt, was eh jeder schon weiß."

SBN: 3803151902 (Kaufen bei 3803151902 (Kaufen bei eichendorff21

Ullrich macht in seiner Replik mit Lehmann, indem er behauptet, Lehmann befördere "einen exzessiven Liberalismus" unter dem Zeichen des "Rechts des Stärkeren", was "in Konsequenz". Es bleibt durchs ganze Buch hindurch ein Rätsel, wieso Ullrich immer wieder in diesenverfällt, nicht zuletzt, wo es in seinem Buch doch umfür einst Marginalisierte und Minderheiten im Kunstbetrieb geht.Wahrscheinlich hatteFälle wie diesen vor Augen, als er einst trocken feststellte: "Empirisch gesehen ist moralische Kommunikationund damit in der Nähe von Gewalt angesiedelt. Sie führt im Bezeugen von Achtung oder Missachtung zu einem Überengagement der Beteiligten."truschner.fotolot@perlentaucher.deP.S. Ich habe diesem Beitrag Fotos von meinen Aufenthalten in (gemessen an üblichen statistischen Größen) armen Regionen Südostasiens beigefügt - mögen sie einen positiven Beitrag zur Wahrnehmung des Anderen und desdarstellen.: Die Kunst nach dem Ende ihrer Autonomie. 192 Seiten, 14 x 22 cm, Softcover. Verlag Klaus Wagenbach, Berlin 2021, 22 Euro. I